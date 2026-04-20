Vláda projednávala a podpořila novelu stavebního zákona, kterou předložila jako poslanecký návrh ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Počítá s prodloužením přechodného období, v němž nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, o jeden rok.
Přechodné období, v němž není používání geoportálu povinné, mělo skončit letos 30. června, novela by ho měla prodloužit o rok. Mrázová po jednání vlády řekla, že bude chtít, aby změnu projednala Sněmovna zrychleně.
Důvodem je podle ministryně Mrázové potřeba upravit geoportál kvůli projednávané širší novele stavebního zákona. Novela je takzvaným bypassem vyvolaným potížemi s digitalizací stavebního řízení.
Národní geoportál má sloužit pro ukládání dat a podporu procesů územního plánování a umožňuje přístup k výstupům územního plánování.
Na programu měla vláda i dvojici novel měnící rozpočtové určení daní, které předložil Pardubický kraj, návrh STAN na úpravu krácení odměn zastupitelů při hromadění funkcí i akční plán k národní strategii pro čelení hybridnímu působení pro letošní a příští rok.