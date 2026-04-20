Babiš není spokojen s tím, že mají Česku klesnout příjmy z Evropské unie

Josef Kopecký
Přímý přenos   5:15aktualizováno  13:35
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš není spokojen s tím, že podle návrhu víceletého finančního rámce mají České republice poklesnout příjmy z Evropské unie o dvacet procent. „Je to jeden z největších poklesů,“ řekl Babiš po jednání vlády, která projednávala jeho mandát pro neformální jednání Evropské rady tento týden na Kypru.

Vláda projednávala a podpořila novelu stavebního zákona, kterou předložila jako poslanecký návrh ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Počítá s prodloužením přechodného období, v němž nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, o jeden rok.

Přechodné období, v němž není používání geoportálu povinné, mělo skončit letos 30. června, novela by ho měla prodloužit o rok. Mrázová po jednání vlády řekla, že bude chtít, aby změnu projednala Sněmovna zrychleně.

Důvodem je podle ministryně Mrázové potřeba upravit geoportál kvůli projednávané širší novele stavebního zákona. Novela je takzvaným bypassem vyvolaným potížemi s digitalizací stavebního řízení.

Národní geoportál má sloužit pro ukládání dat a podporu procesů územního plánování a umožňuje přístup k výstupům územního plánování.

Na programu měla vláda i dvojici novel měnící rozpočtové určení daní, které předložil Pardubický kraj, návrh STAN na úpravu krácení odměn zastupitelů při hromadění funkcí i akční plán k národní strategii pro čelení hybridnímu působení pro letošní a příští rok.

Předseda vlády Andrej Babiš na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (20. dubna 2026)
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.a vicepremiér Karel Havlíček přicházejí na jednání vlády (20. dubna 2026)
Premiér Andrej Babiš přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (20. dubna 2026)
Ministr práce Aleš Juchelka přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (20. dubna 2026)
Babiš není spokojen s tím, že mají Česku klesnout příjmy z Evropské unie

