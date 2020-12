Babiš navštíví páteřní nemocnice v Praze, potřetí v tomto týdnu

V Ústřední vojenské nemocnici v Praze byl Babiš s Blatným v pátek, kvůli očkování jednali s vedením zařízení. Blatný následně uvedl, že očkovací látka by měla dorazit do Česka 26. nebo 27. prosince a do konce roku pravděpodobně přijde víc než deset tisíc dávek.



Podobnou návštěvu nemocnic provedl premiér s ministrem také předtím ve středu, kdy odstartovalo dobrovolné antigenní testování na koronavirus. Ministerstvo zdravotnictví připravuje společně s úřadem vlády kampaň o covidu-19, která začne ještě před Vánocemi. Blatný řekl, že bude natočeno video a kampaň bude souviset i s vakcínou.

Počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici, v pátek mírně poklesl. Proti čtvrtku se snížil asi o osm desítek a dostal se těsně pod 4 700 hospitalizovaných.

Nápor epidemie na nemocnice bude jedním z faktorů při rozhodování o přesunu do horšího stupně protiepidemického systému PES. O zpřísnění opatření se začíná hovořit kvůli zhoršení situace, v pátek přibylo 8 800 nakažených, nejvíce za den od 11. listopadu.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka bude možný návrat do pátého stupně PES řešit vláda už v pondělí. Premiér Babiš v neděli uvedl, že nemá informace o tom, zda Blatný návrh zpřísnění restrikcí k omezení šíření nákazy v pondělí předloží.

Denní nárůst počtu potvrzených nákaz covid-19 v ČR