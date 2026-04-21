Babiš v Německu zkoumal přístroje na CT. Mluvil i o vztahu k Číně

Matyáš Müller
  15:33
Český premiér Andrej Babiš (ANO) v Bavorsku navštívil výzkumné centrum společnosti Siemens Healthineers, kde se seznámil s nejmodernějšími technologiemi v oblasti vyšetření pomocí CT. Přístroje mohou díky speciálním krystalům provést až 140 skenů denně a výrazně tak zrychlit diagnostiku. Česko se i přes probíhající akvizice nachází v této oblasti pod průměrem EU.
Premiér Andrej Babiš na návštěvě ve společnosti Siemens v německém Forchheimu....

Premiér Andrej Babiš na návštěvě ve společnosti Siemens v německém Forchheimu. (21. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš na návštěvě ve společnosti Siemens v německém Forchheimu....
Premiér Andrej Babiš na návštěvě ve společnosti Siemens v německém Forchheimu....
Premiér Andrej Babiš na návštěvě ve společnosti Siemens v německém Forchheimu....
Premiér Andrej Babiš na návštěvě ve společnosti Siemens v německém Forchheimu....
Zhruba třicetitisícové město Forchheim nedaleko Norimberka přivítalo českého premiéra aprílovým počasím. Zástupci Siemens Healthineers byli vstřícnější a pozvali českou delegaci do výzkumného centra, kde pomocí unikátní technologie vyrábějí patrně nejvýkonnější CT přístroje na světě. Technologii si přitom pečlivě střeží – ani v sále s informačními panely není povoleno fotografování.

Babiš s tlakoměrem i odhalení rizikových znamének. Na vládě uspořádali Den zdraví

„Tohle je tedy unikátní technologie?“ ptal se Babiš krátce po vstupu do hlavní budovy. „Ano, stále jsme jedinou firmou na světě,“ odpovídali zástupci Siemensu včetně Michala Čecha, ředitele Siemensu pro Českou republiku.

„Vyrábí se zde nejnovější typ CT, takzvané fotonové CT,“ upřesnil pro iDNES.cz profesor Jiří Ferda z Fakultní nemocnice v Plzni, který do Bavorska přicestoval s premiérem. „Speciální krystaly při dopadu rentgenového záření převádějí energii přímo na elektrický signál, který se využívá při zobrazování lidského těla,“ popsal technologii. Ta umožňuje zobrazit orgány i kosti s dosud nevídanou přesností.

Unikátní zákrok v Brně. Elektrody „odemkly dveře“ do nádorových buněk v páteři

„Je tam vidět mnohem více detailů a méně šumu. Bavíme se o rozlišení blížícím se lidskému vlasu,“ dodal Ferda. Oproti klasickému CT, kde se záření přeměňuje na světlo, jsou tak snímky výrazně ostřejší. Fotonové CT navíc využívá až o 45 procent nižší dávku záření.

Chystá se revoluce v záchytu rakoviny slinivky. Diabetes jako vodítko?

V Česku je tato technologie zatím na pěti místech – tři přístroje má Fakultní nemocnice v Plzni, po jednom pak nemocnice AGEL ve Vítkovicích a IKEM v Praze. Právě v Plzni byl navíc vyšetřen vůbec první pacient na světě. Přesto Česko zaostává za průměrem EU v počtu zařízení pro včasnou diagnostiku rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění.

Plicní embolie, tepny břicha, srdce. Snímky z nového CT vyrazily dech i lékařům

„Další instalace bude v Centru prevence Masarykova onkologického ústavu a do konce srpna otevřeme další onkologické centrum v Motole, kam přibude další zařízení,“ uvedl Babiš.

V Německu si premiér prohlédl také prototyp kombinující pozitronovou emisní tomografii a klasické CT (PET/CT), který v Česku zatím není.

Během sekundy stovky řezů. V Plzni mají jako jediní na světě nejnovější CT přístroje

„Umožňuje zobrazit celé tělo od hlavy až po stehna během několika okamžiků,“ vysvětlil Ferda. „Může výrazně snížit dávku záření a zároveň zobrazit onemocnění, která jsme dosud zobrazit nedokázali,“ dodal.

Německo je pro nás nejbližší, míní Babiš

Podle premiéra není vyloučeno, že by se technologie PET/CT dostala i do Česka. Konkrétnější ale nebyl a zdůraznil, že cílem návštěvy bylo především se s technologiemi seznámit.

Značka BMW míří do Ostravy, u letiště postaví logistické centrum za miliardy

Babiš zároveň uvedl, že Německo je klíčovým obchodním partnerem Česka. Zmínil například investice firem BMW či Mercedes a připomněl, že Siemens v Česku zaměstnává zhruba sedm tisíc lidí.

„Pokud by byl zájem, jsme připraveni jednat, ale nechceme dávat přímé finanční pobídky,“ uvedl. „Snažíme se vytvořit dobré podmínky, aby firmy měly důvod k nám přijít,“ dodal s tím, že Německo je pro Česko nejbližším byznysovým partnerem.

„Milionové výlety.“ Babiš vysvětlil, proč nedal Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan

Vyzdvihl ale i význam Číny. Jen čtyři dny před návštěvou Německa Babiš uvedl, že vláda neposkytne armádní letadlo předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi na cestu na Tchaj-wan.

„Měli bychom být pragmatičtí a přistupovat k Číně stejně jako naši partneři v NATO a EU,“ vysvětlil premiér. „Mimochodem Siemens má své centrum i v Šanghaji,“ dodal.

Právě mapa s globálními centry firmy, na níž byla výrazně vyznačena mimo jiné Šanghaj či Indie, zaujala Babiše během prohlídky nejvíce.

„Největší Čech“ byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Umožněte Vystrčilovi cestu na Tchaj-wan vládním speciálem, vyzvala TOP 09 vládu

Přímý přenos
Šéf českého Senátu Miloš Vystrčil v tchajwanském parlamentu (1. září 2020)

Proti omezování cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan vládou Andreje Babiše se ohradily TOP 09 i ODS. „Nejezdit na Tchaj-wan je poklonkování Číně,“ řekl šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel....

21. dubna 2026,  aktualizováno  15:25

Přijeďte, ale zatkneme vás. Magyar varoval Netanjahua před návštěvou Maďarska

Péter Magyar hovoří během tiskové konference v maďarské Budapešti. (20. dubna...

Budoucí maďarský premiér Péter Magyar zdůraznil závazky vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) a prohlásil, že Budapešť by musela zadržet izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, pokud by do země...

21. dubna 2026  15:24

Vyrobeným kopím pobodal rapery. Nutná obrana, hájí se. Soud řízení odročil

Obvodní soud pro Prahu 7 zahájil hlavní líčení s obžalovaným Jiřím Jarošem ve...

Obvodní soud pro Prahu 7 začal projednávat případ Jiřího Jaroše, který loni na jaře pobodal podomácku vyrobeným kopím rapera Money Slima a dalšího rapera z pražské scény. Incident se odehrál v...

21. dubna 2026,  aktualizováno  15:23

Sháněl vraha i po příbuzných, zaznělo u soudu v případu nájemné vraždy manželky

Soud v Pardubicích začal projednávat případ dvou mužů, kteří podle obžaloby...

U pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové zazněly v úterý výpovědi svědků k případu loňské vraždy ženy na objednávku. Příbuzní obžalovaného manžela zavražděné ženy popsali, jak se...

21. dubna 2026  15:22

Změna trestního zákoníku by mohla opět přitvrdit za neplacení výživného

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci by měli začít projednávat novelu trestního zákoníku, která se týká rozšíření trestného činu neplacení výživného. Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné...

21. dubna 2026  5:38,  aktualizováno  15:20

Zabráníme volbě Rady ČT, řekl Havel. Opozice ji navrhuje vyřadit z programu

Přímý přenos
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na mimořádné schůzi Sněmovny (16. dubna 2026)

Opozice oznámila, že zablokuje Sněmovnu, pokud bude vládní koalice usilovat o volbu nových členů Rady České televize. Jako první to oznámil předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, další opoziční strany...

21. dubna 2026  11:34,  aktualizováno  15:15

Hasiči pořád zasahují u požáru ve skladu plastů, stále nachází nová ohniska

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. (20. dubna 2026)

Více než 24 hodin už zasahují hasiči ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky se v noci objevila další...

21. dubna 2026  9:23,  aktualizováno  15:13

Alles Gute Česká sabijačka! Šteindler se vrátil jako legendární Kárl z České sody

Milan Šteindler zve coby Kárl na satiru, co tu ještě nebyla.

Herec Milan Šteindler se na malou chvíli vrátil do jedné ze svých nejpopulárnějších rolí, konkrétně sudetského Němce Kárla, který se snaží naučit české diváky němčinu. Oblíbenou postavu z kultovní...

21. dubna 2026  15:10

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

21. dubna 2026  15:09

Odchod z NATO chce hrstka Američanů, většina fandí papežovi, ukázal průzkum

Americký prezident Donald Trump na akci organizace Turning Point USA v kostele...

Podle průzkumu agentury Reuters/Ipsos se v posledních dnech udržovala popularita prezidenta Donalda Trumpa na nejnižší úrovni za celé jeho funkční období. Američanům se nelíbí prezidentovy výbuchy...

21. dubna 2026  14:56

ANALÝZA: Mocenská páka o Teherán. S kterým Íránem USA vlastně mluví?

Premium
Úzký Hormuz. Íránská obchodní loď připlouvá pod přísným dohledem americké...

V Íránu zřejmě probíhají dvě války naráz. Jedna je ta vnější s USA a Izraelem, druhou je vnitřní válka o to, kdo je v Teheránu právě šéfem a bude rozhodovat o té první.

21. dubna 2026  14:51

Nůž měl připravený předem. Soud zpřísnil trest Ukrajinci, který pobodal svého krajana

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja si dnes vyslechl přísnější trest za loňské napadení v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Místo deseti let, které mu uložil krajský soud ve Zlíně, stráví ve...

21. dubna 2026  14:45

