Střet zájmů vyřeším, ale tohle není prodej rohlíku v krámě, řekl Babiš

Josef Kopecký
  6:37aktualizováno  6:55
„Opakovaně jsem řekl, že neprodám Agrofert,“ uvádí předseda ANO Andrej Babiš ve videu, v němž se vrací ke středeční schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Prezident po něm požaduje, aby veřejně oznámil, jak vyřeší svůj střet zájmů. A to ještě před tím, než ho jmenuje premiérem. Babiš opakuje, že střet zájmů vyřeší. Podle něj je ale dnes hlavním problém rozpočet na příští rok.

Andrej Babiš na tiskové konferenci po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Já samozřejmě ten střet zájmů vyřeším. Ale tohle není prodej nějakého rohlíku v krámě. Ano, a dneska máme jiné starosti. Přece rozpočet, který má díru 100 miliard, ale to se neřeší. Řešil se jenom Babiš. Tak mi věřte, že já se vám budu zodpovídat, vy jste nás volili a vy jste pro nás nejdůležitější,“ říká Babiš.

Ve videu také předseda ANO uvádí, že opakovaně řekl, že střet zájmů vyřeší v souladu s našimi a evropskými zákony.

„Dneska jsem se vlastně dozvěděl, respektive už minulé v tiskové zprávě, co bylo pro mě překvapení, že to mám říct vám, vážení spoluobčané, že už nechce to slyšet pan prezident, ale vy to máte slyšet,“ dodává Babiš. Pavel přitom v minulosti opakovaně uvedl, že po šéfovi ANO chce, aby řešení představil veřejnosti.

Babiš byl na Hradě stručný. Řešení střetu zájmů vysvětlete veřejně, slyšel od Pavla

Babiš už ve středu odpoledne na Hradě po více než hodinové schůzce řekl, že řešení bude v souladu s názory českých soudů a Evropské komise.

„Mluvili jsme o usnesení nějakých orgánů. My si to ještě nastudujeme a já se k tomu vyjádřím,“ dodal šéf ANO. „Teď to vypadá, že pan prezident hlavně chce, abych to vysvětlil veřejnosti a ne jemu, tak uvidíme,“ prohlásil již na Hradě Babiš.

Prezident Petr Pavel také prostřednictvím tiskové zprávy Hradu ve středu uvedl, že chce, aby nová vláda ANO, SPD a Motoristů sobě zařadila do programového prohlášení postoj k ruské válce na Ukrajině a závazek navyšování výdajů na obranu.

Pavel o schůzce s Babišem: žádá změny v programu vlády kvůli Ukrajině a NATO

„Vznesl návrh o doplnění dokumentu o mezinárodněbezpečnostní situaci, ve které se ČR nachází, stejně jako o zmínku o postoji vlády k ruské válce proti Ukrajině. Podobně požaduje prezident zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v rámci NATO a navyšování obranných výdajů,“ uvedl Hrad.

Požadavky prezidenta Petra Pavla na úpravu programového prohlášení vlády, na němž se dohodlo hnutí ANO s koaličními partnery z hnutí SPD a Motoristů sobě, se nesetkaly s příznivou odezvou u šéfa Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury.

„Já si myslím, že to prohlášení je velmi vyvážené a je to zdařený kompromis mezi třemi koaličními stranami budoucí vládní koalice,“ řekl iDNES.cz Okamura.

Ve spolupráci
Komerční sdělení
