Babiš nechce být vydán v kauze Čapí hnízdo. Mluví o politických soudcích

.Kauzou Čapí hnízdo se zabývají soudy. Babiš ve čtvrtek řekl, že justici nezpochybňuje, najdou se podle něho ale soudci, kteří rozhodují politicky.
„Vy nevíte o tom, že žijeme ve státě, kde si na vás objednají trestní stíhání? Mně nabídl Zeman abolici na to účelové trestní stíhání. Třikrát jsem se nechal vydat. Ale odmítl jsem abolici Zemana, ne? Je to tak? Je. Protože jsem si myslel, že veškerá justice rozhoduje nestranně, nepoliticky. Já nezpochybňuju justici, ale přece jenom se najdou soudci, kteří rozhodují politicky. A proto se nenechám vydat,“ řekl Babiš, když odpovídal na interpelaci šéfky poslanců Pirátů Olgy Richterové.
Obdobně se Babiš ve Sněmovně vyjádřil, když od něj chtěla opozice na mimořádné schůzi koncem listopadu slyšet, jak bude řešit střet zájmů, když bude jmenován premiérem. „Já už jsem třikrát požádal o vydání. To jsem si ještě myslel, že všechny soudy jsou nestranné. Dneska si to už nemyslím,“ řekl Babiš poslancům 27. listopadu.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová, čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic.
Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
„To je ale překvapení. Vznikla tady koalice, které říkáme koalice pro nevydání předsedů k trestnímu stíhání,“ reagoval na tiskové konferenci STAN předseda hnutí a exministr vnitra Vít Rakušan.