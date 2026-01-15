Babiš nechce být vydán v kauze Čapí hnízdo. Mluví o politických soudcích

Josef Kopecký
  11:32aktualizováno  11:49
Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně řekl, že se nenechá vydat k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Zapochyboval o některých soudcích. Babiš už tento týden po jednání vlády řekl, že se příští týden zúčastní jednání mandátového a imunitního výboru, který bude jednat o tom, co doporučí Sněmovně jako celku.
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Projednání písemné...

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Projednání písemné interpelace Olgy Richterové (Piráti). Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (15. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Projednání písemné...
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Projednání písemné...
36 fotografií

.Kauzou Čapí hnízdo se zabývají soudy. Babiš ve čtvrtek řekl, že justici nezpochybňuje, najdou se podle něho ale soudci, kteří rozhodují politicky.

„Vy nevíte o tom, že žijeme ve státě, kde si na vás objednají trestní stíhání? Mně nabídl Zeman abolici na to účelové trestní stíhání. Třikrát jsem se nechal vydat. Ale odmítl jsem abolici Zemana, ne? Je to tak? Je. Protože jsem si myslel, že veškerá justice rozhoduje nestranně, nepoliticky. Já nezpochybňuju justici, ale přece jenom se najdou soudci, kteří rozhodují politicky. A proto se nenechám vydat,“ řekl Babiš, když odpovídal na interpelaci šéfky poslanců Pirátů Olgy Richterové.

Premiér Babiš řekl, že dorazí na jednání výboru o jeho vydání ke stíhání

Obdobně se Babiš ve Sněmovně vyjádřil, když od něj chtěla opozice na mimořádné schůzi koncem listopadu slyšet, jak bude řešit střet zájmů, když bude jmenován premiérem. „Já už jsem třikrát požádal o vydání. To jsem si ještě myslel, že všechny soudy jsou nestranné. Dneska si to už nemyslím,“ řekl Babiš poslancům 27. listopadu.

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová, čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic.

Babiš spílal Pirátům. Neprosadíte vůbec nic, jste extremisti, prohlásil

Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

„To je ale překvapení. Vznikla tady koalice, které říkáme koalice pro nevydání předsedů k trestnímu stíhání,“ reagoval na tiskové konferenci STAN předseda hnutí a exministr vnitra Vít Rakušan.

Vstoupit do diskuse (46 příspěvků)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Americký paraglide ochromil celý ostrov v Thajsku. Kvůli záchraně byl nutný blackout

Paraglidista uvízl na sloupu vysokého napětí a způsobil výpadek proudu na...

Neobvyklá nehoda způsobila tento týden blackout na oblíbeném thajském ostrově Koh Larn. Pětapadesátiletý turista ze Spojených států se při paraglidingu dostal do potíží a zůstal viset na sloupu...

15. ledna 2026  12:12

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

15. ledna 2026  12:06

Postižená dcera zemřela zimou v otřesných podmínkách, matku soudí za týrání

Žena je obžalovaná u Krajského soudu v Hradci Králové v případu týrání svěřené...

Před Krajským soudem v Hradci Králové stanula čtyřiašedesátiletá žena, kterou obžaloba viní z týrání svěřené osoby. Podle spisu nezajistila lékařskou péči, stravu ani teplo mentálně postižené dospělé...

15. ledna 2026  12:05

Americký zásah v Grónsku by byl katastrofa, konec světa, varuje Tusk

Donald Tusk (9. ledna 2026)

Případný americký vojenský zásah v Grónsku by byl z politického hlediska katastrofa. Konflikt či pokus o zabrání území státu, který je členem NATO, jiným státem Severoatlantické aliance, by znamenal...

15. ledna 2026  12:05

V Grónsku přistáli první spojenečtí vojáci

Dánsko a spojenci zvyšují vojenskou přítomnost u Grónska, první vojáci už...

Grónská vláda oznámila, že Dánsko společně se spojenci z NATO zvyšují vojenskou přítomnost v okolí Grónska. První vojáci z průzkumných jednotek už na ostrově přistáli. Jejich cílem bude procvičit...

15. ledna 2026  7:01,  aktualizováno  12:04

To Zelenskyj brzdí mír na Ukrajině, nikoli Putin, vzkázal Trump. Rusko přitakává

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Možnou mírovou dohodu brzdí Ukrajina a nikoli Rusko. V rozhovoru s agenturou Reuters, který byl zveřejněn ve čtvrtek, to prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten uvedl, že zatímco šéf...

15. ledna 2026  2:53,  aktualizováno  12:01

Babiš nechce být vydán v kauze Čapí hnízdo. Mluví o politických soudcích

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Projednání písemné...

Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně řekl, že se nenechá vydat k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Zapochyboval o některých soudcích. Babiš už tento týden po jednání vlády řekl, že se příští týden...

15. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  11:49

Feri zůstává ve vězení. Soud zamítl žádost o propuštění, expolitik čelí další obžalobě

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Okresní soud v Teplicích zamítl žádost bývalé politické hvězdy TOP 09 Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává tříletý trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Expolitik...

15. ledna 2026,  aktualizováno  11:47

Tak skvělý film a vy ho dáte až o půlnoci? spílají televizi přeživší holokaustu

Ze snímku Goebbels (2024). Postavy Adolfa Hitlera a Josepha Goebbelse

Německá veřejnoprávní televize ARD čelí stížnosti, že na sklonku ledna uvede film pojednávající o období a hrůzách druhé světové války až o půlnoci. Stěžují si hlavně přeživší holokaustu, kteří v něm...

15. ledna 2026  11:35

Do sněmovny se znovu nedostala, Karla Maříková bude náměstkyní ministra

Karla Maříková, zastupitelka Ostrova

V podzimních parlamentních volbách neobhájila post poslankyně za SPD. Teď Karla Maříková míří na ministerstvo zdravotnictví. Zastupitelka kraje i města Ostrova na Karlovarsku se stane náměstkyní...

15. ledna 2026  11:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

„Vance nás nenávidí.“ Viceprezident přinesl do jednání o Grónsku napětí

Americký viceprezident J. D. Vance dorazil na americkou základnu Pituffik v...

Rozhovory o Grónsku mezi dánskou a grónskou delegací a americkou stranou se nesly v napjatém duchu. Několik médií jako příčinu uvádí amerického viceprezidenta J. D. Vance, který se do jednání...

15. ledna 2026  11:34

Babiš spílal Pirátům. Neprosadíte vůbec nic, jste extremisti, prohlásil

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Projednání písemné...

Poslanecká sněmovna třetí den pokračuje v debatě před hlasováním o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Před tím poslanci zahájili jednání projednáváním odpovědi na písemnou interpelaci na...

15. ledna 2026  5:50,  aktualizováno  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.