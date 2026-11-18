Jde o sošku zobrazující hebrejský znak חי (čteno chaj), který v židovské kultuře a umění patří k nejvýznamnějším symbolům naděje, vitality, dlouhověkosti, síly a požehnání.
Večerní procházka po Jeruzalémě nebyla v plánu. Kvůli izraelské ochrance padla i varianta, že by se premiér vypravil k posvátné Zdi nářků. „Nevadí mi to, už jsem tam v minulosti byl s Monikou,“ řekl iDNES.cz Babiš. Do města se nakonec vypravil, i když už v poněkud pozdní večerní hodině. „Tady už všude mají zavřeno,“ stěžoval si. Nakonec našel otevřenou nedalekou prodejnu s uměleckými předměty.
„Podíváme se, jestli si něco koupím,“ konstatoval ministerský předseda předtím, než vešel dovnitř. Zatímco si v obchodě prohlížel vystavené věci, v tichosti k němu po několika minutách přistoupil majitel obchodu. Napřed se s ním nechal vyfotit a pak mu předal už zmíněnou sošku. „Znak se skládá ze dvou písmen hebrejské abecedy – Chet (ח) a Jod (י) – jejichž číselná hodnota v gematrii dává dohromady číslo 18, což z něj činí symbol štěstí, požehnání, síly, dlouhověkosti a oslavy života,“ vysvětloval Babišovi.
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Toho dárek zjevně zaskočil a potěšil. „Symbol dlouhověkosti? To se opozici nebude líbit,“ smál se politik, který se netají tím, že by rád zavítal do takzvané „modré zóny“ neboli oblasti vyznačující se dlouhověkostí místních obyvatel. „Na světě je jich pět a já bych rád navštívil ty nejbližší, Sardinii nebo řecký ostrov Ikaria,“ prozradil v minulosti současný premiér s tím, že se chce v politice i díky modrým zónám udržet ve zdraví a kondici dlouhé roky.
Babiš do Jeruzaléma odletěl v pondělí společně se čtyřmi ministry a náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Všichni byli ubytovaní v jednom z nejznámějších a nejprestižnějších hotelů v Izraeli – v Hotelu Krále Davida. Nocovali tu třeba americký prezident Donald Trump nebo jeho ruský protějšek Vladimir Putin, což dokazují podpisy na podlaze hotelu. Z Čechů tu v minulosti přespal třeba expremiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).
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Česká delegace v Izraeli řešila spolupráci v oblasti obrany, včetně antibalistické ochrany, zdravotnictví a ochranu dětí. Premiér se během návštěvy potkal například se současným izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, prezidentem Jicchakem Herzogem, ale také s předsedou strany Jašar Gadim Eisenkotem, kterého tamní prezident minulý týden pověřil sestavením nové vlády.