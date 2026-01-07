„Na přání Motoristů to tam ponesu,“ řekl v pondělí po jednání vlády premiér Babiš.
Turek by podle něj měl dostat šanci. „A asi napravit ty věci, které on sice tvrdí, že neudělal, ale nepůsobí to úplně ideálně,“ uvedl předseda vlády.
Vedením ministerstva životního prostředí je zatím dočasně pověřen ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka.
„My nejsme schopni ustoupit,“ prohlásil v pondělí Turek. „Věřím, že časem pan prezident celkově změní svůj názor na mě. Doufám v to,“ dodal.
Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé výroky se omluvil, autorství jiných popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Prezident Pavel zároveň avizoval, že chce s Babišem řešit výrazně protiukrajinský novoroční projev předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury. Ten v něm hovořil o „zlodějích kolem Zelenského junty“ a předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou označil za nepříčetnou. Opozice chce hlasovat o jeho odvolání.
„Myslím, že pan předseda SPD to pojal jako projev předsedy SPD a mluvil hlavně ke svým voličům. Možná se snaží svým vystoupením oslovit i voliče hnutí Stačilo!, které se do Sněmovny nedostalo,“ řekl Babiš. Vliv na zahraniční politiku vlády podle něj Okamurova slova nemají a nemá obavy, že by narušila vztahy České republiky se západními spojenci.
Prezident podle něj může své výhrady Okamurovi sdělit přímo při setkání nejvyšších ústavních činitelů, které se uskuteční 26. ledna.