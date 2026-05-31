Česko asi závazky NATO nesplní, u Trumpa ale máme výhodu, říká Babiš

  9:04
Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Má však výhodu v tom, že český premiér Andrej Babiš je jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi evropskými lídry. Babiš to řekl v rozhovoru s britským deníkem Financial Times (FT).
Premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump (7. března 2019) | foto: ČTK

Evropští spojenci se podle listu připravují na ostrou konfrontaci s Trumpem na summitu NATO v Ankaře 7. až 8. července. Obávají se totiž, že jim Trump vyčte výši výdajů, kterými přispívají na obranu v alianci, a nedostatek podpory pro americko-izraelskou válku s Íránem.

„Jsem trumpista. Setkal jsem se s ním pětkrát a ostatní mě kritizovali, ale měli bychom mít výhodu,“ řekl Babiš. Český premiér řekl, že Česko se bude snažit závazek, na kterém se NATO shodla v roce 2014, splnit, ale že vláda se potýká s rozpočtovým schodkem způsobeným nadměrnými výdaji předchozí vlády Petra Fialy.

Neplnění závazků vůči NATO může oslabit důvěryhodnost země, shodují se experti

Podle státního rozpočtu by měla obrana letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá necelým 1,8 procenta HDP. Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. Loni Česko vydalo na obranu 171,1 miliardy korun.

Babiš už koncem dubna uvedl, že podle hodnocení NATO se České republice pravděpodobně nepodaří splnit dvouprocentní závazek a nesplnila ho loni ani Fialova vláda, protože NATO uznalo obranné výdaje 1,85 procenta HDP oproti oznámeným 2,01 procenta HDP. „Na rok 2026 my reportujeme 2,06 a NATO říká 1,78,“ uvedl tehdy Babiš s tím, že chce s aliancí o uznaných výdajích vyjednávat.

