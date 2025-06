„Podle poslední makroekonomické predikce chybí vládě sedm miliard. Nejsou schopni ani utratit dvě procenta,“ řekl Babiš. Citoval španělského premiéra Pedra Sáncheze, podle nějž by pětiprocentní závazek byl kontraproduktivní.

„Všechno fixlují a mají to na zálohách. Vyplatili na zálohách 71 miliard a na F-35, které ani nepotřebujeme, zaplatili dopředu 42 miliard, včetně roku 2026 to bude 65 miliard,“ prohlásil Babiš.

Koupené letouny F-35 by Babiš podle svých slov nabídl izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. „Pokud tam přijdeme (pokud se ANO ujme vlády – pozn. red.) a já si přečtu ten kontrakt, zavolám Netanjahuovi a řeknu: ‚dej mi 65 miliard, ať ti ušetřím‘. Vyjednával bych,“ řekl Babiš. „Jsme přece obranná aliance, potřebujeme patrioty. Takže žádných pět procent na obranu, je to nesmysl. To by vše totálně zničilo,“ dodal.

Argumenty armádních odborníků, že letouny F-35 jsou nejmodernější a nejúčinnější, nejsou podle Babiše pravda. „Jsou to bojová letadla. My nechceme bojovat, my se chceme bránit,“ prohlásil.

„Tato vláda vzala peníze všude, nejsou peníze pro pedagogy. Nástupní platy pro vojáky, policisty jsou nízké, je to potřeba změnit,“ řekl Babiš.

Vyšší výdaje na obranu prosazuje například americký prezident Donald Trump. To ale podle Babiše nic nemění. „Když mi Trump řekne, že mám skočit z desátého patra, tak neskočím,“ řekl Babiš. Na argument, že rozhodnutí nedělá jen americký prezident, ale NATO jako celek, odpověděl: „Kdo je Severoatlantická aliance? Je Trump a pak ti další.“

Vláda není schopná vybrat daně, tvrdí Babiš

Babiš se do Fialovy vlády opřel také kvůli údajné neschopnosti vybrat daně. „Ani na DPH nevybrali, protože zrušili EET. My si to počítáme, neplácáme nějaká hausnumera. Počítáme, kolik chceme navyšovat například důchodcům,“ dodal šéf nejsilnějšího opozičního hnutí.

Ve volebním programu hnutí ANO je podle Babiše na prvním místě cena energií, bydlení a zdravotnictví. Detaily ale prozrazovat nechce, podle něj by pak další strany mohly program ukrást.

ANO chce podle svého šéfa ušetřit celkem 50 miliard korun na provozu úřadu vlády. „Nakupují se zbytečné věci. My jsme snižovali provoz, když jsme tam byli, o pět až deset procent ročně. Oni ho navýšili,“ dodal.

Šetřit by se podle Babiše mohlo například na školkovném, hnutí ANO podle něj chce také zastavit navyšování odvodů živnostníků, a to už od roku 2026. Na stole je také snížení daní pro právnické osoby.

Babišovo hnutí ANO podle něj vždy plnilo svůj program. Jako ministr financí byl podle svých slov kromě bývalé ministryně Aleny Schillerové jediný, kdo snižoval státní dluh. „Kdybych byl premiér, hned propustím 300 lidí na úřadu vlády. Za mě tam bylo prázdné patro,“ dodal.

„Stanjura z nás dělá hlupáky“

Babiš se také vyjádřil k bitcoinové kauze, která stála místo bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Úřad ještě za Blažka přijal kryptoměnu v hodnotě miliardy korun jako dar od odsouzeného překupníka drog Tomáše Jiřikovského.

Hnutí ANO následně vyvolalo hlasování o nedůvěře vládě, které kabinet Petra Fialy ustál. „Byly tam dvě party. Jedna, která vyprala peníze narkomanům a která měla zkušenosti z praní peněz v kampeličce. A druhá parta, tam je organizovaný zločin, Dozimetr, kde bude soud. A tyhle party se samozřejmě podržely,“ okomentoval Babiš. Pro hnutí ANO bylo podle něj důležité, aby lidé slyšeli, že bitcoinová kauza je skandál.

Babiš znovu zopakoval, že by v důsledku kauzy měl rezignovat také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Nechápu, proč ho tam premiér nechává. Mohl říct, že Blažek pochybil, Stanjura pochybil, že končí. Že tam dává Skopečka (poslanec za ODS Jan Skopeček – pozn. red.), ten taky dobře lže,“ řekl Babiš.

Zásadní je podle Babiše otázka, proč Stanjura nesplnil oznamovací povinnost, když obdržel dopis o bitcoinovém daru už v lednu. „Dělá z nás hlupáky. Věděl to, on je klíč celé té transakce a toho špinavého byznysu,“ dodal.

„Trump překvapil, v diplomacii se mu nedaří“

Šéf hnutí ANO okomentoval také americké útoky na Írán. „Pan prezident Trump překvapil. Řekl, že si vezme čtrnáct dní na rozmyšlenou,“ připomněl Babiš, že šéf Bílého domu tento týden řekl, že se ohledně možného útoku na Írán rozhodne do dvou týdnů.

„Írán chce vymazat Izrael z mapy světa. Doufám, že ten krok přinese mír. Trump v inauguračním projevu říkal, že bude mírotvůrce a sjednotitel,“ řekl Babiš. Dodal, že nerozumí tomu, proč diplomatická jednání nedopadla dobře. Pokud by Trumpův krok znamenal eskalaci i v dalších částech světa, bylo by to podle Babiše špatně.

„V diplomacii se mu zatím nedaří, to je pravda. Doufejme, že to má dobře promyšlené,“ řekl Babiš. Vláda Petra Fialy podle něj jen mluví o zahraniční politice, oproti tomu hnutí ANO se chce věnovat tomu, co se děje v Česku.

Hnutí ANO Trumpa podpořilo jako člen unijní frakce Patriotů pro Evropu, a to proto, že nechce navyšovat daně a je proti Green Dealu. Toho Babiš podle svých slov nelitoval, některé Trumpovy kroky ale označil za překvapivé. „Chápu, že zbrojaři se těší a mají vysoké zisky, ale my nechceme takový svět,“ řekl Babiš.