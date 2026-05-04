Poslal Nagyové děkovnou SMS? Opozice ostře o Babišovi v kauze Čapí hnízdo

  14:31
Představitelé opozice ostře reagují na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který nepravomocně potrestal europoslankyni Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo podmínkou a pokutou. Kritizují premiéra Andreje Babiše, kterého v březnu Sněmovna nevydala ke stíhání. Padají například slova o výměně imunity za politické trafiky koaličním partnerům.
U Vrchního soudu v Praze pokračuje kauza Čapí hnízdo. Šéf ANO Andrej Babiš (na snímku) a europoslankyně Jana Nagyová v ní čelí obvinění z dotačního podvodu při stavbě farmy v roce 2008. (26. května 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Petr Fiala ODS (16. prosince 2025)
Expremiér Petr Fiala se nechal slyšet, že Babiš se může v tuto chvíli smát, protože se skryl za imunitu poskytnutou koaličními partnery a nic mu nehrozí. Ve svém příspěvku napsal: „Poslal jí premiér aspoň SMS ‚Díky, Jano, že si to vzala na sebe‘, nebo si už smazal její číslo, protože mu dosloužila?“

Podmínka a půl milionu korun. Soud potrestal Nagyovou v kauze Čapí hnízdo

K rozsudku se vyjádřil také ministr vnitra Vít Rakušan. Podle něj je nyní zřejmé, proč Babiš potřeboval získat poslaneckou imunitu. „Proto Andrej Babiš za každou cenu potřeboval imunitu. Jinak by dopadl takhle,“ komentoval Rakušan rozsudek nad Nagyovou.

Šéf ODS Martin Kupka uvedl, že se Babiš schoval za imunitu a Nagyovou v tom nechal vykoupat samotnou. Předseda STAN Vít Rakušan odsoudil jako nehorázné reakce představitelů vládního hnutí ANO, ve kterých případ označují za politický proces či smutnou vizitku českého soudnictví.

Podobnou reakci dal šéf TOP 09 Matěj Odřej Havel, který tvrdí, že se premiér Babiš vyhnul trestnímu stíhání „jen díky tomu, že výměnou za imunitu předhodil Okamurovi s Turkem politické trafiky“.

Ostře vystoupila také senátorka Miroslava Němcová (ODS), která kromě současné kauzy na premiéra vytáhla jeho minulost a onačila jej číslem, pod nímž byl veden ve spisech STB. Podle ní se trestního stíhání obával a za cenu morálního i ekonomického rozvratu země si zajistil bezpečí v podobě imunity. „Toho se 25085 bál. Nechal ji v tom a sám si za cenu morálního i ekonomického rozvratu ČR zařídil imunitu. Tak sa to robí!“ uvedla Němcová.

Městský soud v Praze v pondělí vynesl nepravomocný rozsudek v dlouholeté kauze Čapí hnízdo. Europoslankyně Nagyová z hnutí ANO byla uznána vinnou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Soud jí uložil tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou a peněžitý trest ve výši 500 tisíc korun. Nagyová vinu odmítá a proti verdiktu se lze odvolat.

PŘEHLEDNĚ: Jak šel čas s kauzou Čapí hnízdo a kolik rozsudků o Babišovi padlo za 17 let

Podle obžaloby měl Babiš na přelomu let 2007 a 2008 zajistit vyvedení Farmy Čapí hnízdo z holdingu Agrofert a převést akcie na své blízké. Vyšetřovatelé tvrdí, že účelem bylo vytvořit zdání, že firma splňuje podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Žádost následně podala právě Jana Nagyová. Oba aktéři vinu dlouhodobě popírají.

Sněmovna Babiše v březnu nevydala k trestnímu stíhání. V trestním řízení proti Babišovi tak nelze pokračovat po dobu trvání jeho nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.

4. května 2026

Soudy

Poslal Nagyové děkovnou SMS? Opozice ostře o Babišovi v kauze Čapí hnízdo

U Vrchního soudu v Praze pokračuje kauza Čapí hnízdo. Šéf ANO Andrej Babiš (na...

Představitelé opozice ostře reagují na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který nepravomocně potrestal europoslankyni Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo podmínkou a pokutou. Kritizují premiéra...

