Fiala je slušný člověk, Bartoš však velké zklamání, hodnotil politiky Babiš

Babiš ve vysílání Impulsu napřed řekl, že nerad hodnotí své kolegy a snaží se s každým vyjít. Po lehkém nátlaku moderátora však s hodnocením začal.

Podle Andreje Babiše má předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší dobré projevy i názory. „Umíme spolu komunikovat, nemám s ním problém. Několikrát jsme se setkali a mluvili o školství,“ řekl.

Pozitivní hodnocení zaznělo i v případě předsedy ODS Petra Fialy. Podle Babiše je Fiala slušný člověk, který dostal nelehký úkol, a to opravit zničenou značku. „Snaží se,“ doplnil.

Dále se rozhovor zaměřil na stranu KDU-ČSL, kde se momentálně dějí změny. Šéf strany Marek Výborný se po smrti své manželky rozhodl odstoupit a věnovat se své rodině. „Mrzí mě, co se panu Výbornému stalo, je to velká tragédie a rozumím jeho rozhodnutí,“ řekl v rádiu Babiš. Nového předsedu lidovci zvolí v Praze 25. ledna.

Filip sedí v politice strašně dlouho

Tomio Okamura je podle předsedy hnutí ANO velmi zajímavá osobnost, ale také jsou spolu schopni mluvit. Šéf KSČM Vojtěch Filip je podle něj politický matador, který zažil už spoustu věcí. „Sedí tam strašně dlouho,“ řekl Babiš. U Filipa ocenil, že dokáže dodržet slovo.

Zmínil se také o ministrovi vnitra a předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi. „Hamáček zachránil sociální demokracii tím, že šel do vlády a díky tomu, že spolu máme dobrý vztah, tak to funguje. Zklamání z mé strany přišlo letos v létě, ale nějak jsme to rozchodili“ zhodnotil šéfa ČSSD Babiš.

K nové předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové jen poznamenal, že je to mladá dáma a že je velmi dobře, že jsou v české politice i ženy.

Bartoš je zklamání

Pro některé politiky ale pozitivní slova hledal hůře. Podle premiéra se s ním předseda hnutí STAN Vít Rakušan nebaví. „Nemluvím s ním, protože mě nemá rád,“ podotkl Babiš s tím, že je to „mladý a perspektivní“ člověk.

Velkým zklamáním pro Babiše je ovšem Ivan Bartoš, předseda Pirátů, se kterým také vůbec prý nekomunikuje. „Chodili jsme spolu na pivo, myslel jsem, že spolu budeme ve vládě. S Piráty se to vyvinulo úplně jinak, než jsem čekal,“ poznamenal.