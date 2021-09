Psychiatrička může mluvit o Babišovi mladším, stojí si za svou diagnózou

Podle Protopopové syn současného premiéra trpí schizofrenií. Babiš mladší to teď nicméně odmítl. Podle některých médií měl posudek premiérovu synovi pomoci vyhnout se trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.



Proč jste se rozhodla promluvit právě teď?

Já jsem se ale nerozhodla promluvit o celé záležitosti. Pan Andrej Babiš mladší mi poslal dokument ohledně toho, že mě zbavuje mlčenlivosti. Proto jsem se rozhodla se postavit za svou diagnózu, protože už můžu, a svůj postup a postup celého Národního ústavu duševního zdraví, protože lékař tam nerozhoduje sám, ale rozhoduje se tam v týmu. Do médií nebudu do žádných detailů vůbec nic říkat, protože toto detailní rozebírání věcí poškozuje pacienta a může mu přitížit. A to je to prvotní, co já jako lékař musím chránit.

Z toho tedy vyplývá, že jen chcete říct, že si pořád za svým postojem stojíte?

Ano. Nic víc do médií nebudu rozebírat. Zároveň jsem ale plně otevřená jakémukoli přezkumu nebo dalším postupům, které ale jsou bezpečné. To jest například soudním nebo posudkům, protože na to má každý právo.

Jinými slovy to, co se odehrálo v roce 2015, kdy jste se jako lékařka začala starat o Andreje Babiše mladšího, zůstane dál jen mezi vámi?

Ano, já k tomu víc komunikovat nebudu.



Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) se také ohradil proti obviněním a spekulacím v kauze Andreje Babiše juniora. Uvedl, že má podklady a materiály dokládající správnost postupu v daném případě. S tím se tedy ztotožňujete?

Ano.

Můžete alespoň jako lékařka okomentovat aktuální dění? Minulý týden Andrej Babiš junior přišel na zahájení volební kampaně za svým otcem – premiérem Andrejem Babišem, aby mu mu řekl, že je psychicky zdráv.

Už nejsem jeho ošetřující lékař, takže do toho už nemohu absolutně zasahovat. Pořád ale tvrdím, že když celá záležitost probíhá takto v médiích a tímto způsobem, tak to zásadně poškozuje jak pacienta, tak i další lidi. Neodvážím si ale dávat prognózy, co by se všechno mohlo stát.