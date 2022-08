Za slovy si stojím, tvrdí žena. Atmosféru prý vyprovokovali Babišovi příznivci

Žena z Kopřivnice tvrdí, že k jejímu jednání jí vlastně vyprovokovali příznivci lídra opozičního hnutí ANO Andreje Babiše.

„Poklidně jsme si tam stoupli, rozložili své transparenty a úplně okamžitě jsme začali být atakováni těmi nejsprostšími nadávkami od jeho podporovatelů, došlo i na výhrůžky fyzickým násilím,“ tvrdí Kristýna Horynová s tím, že při dvacetiminutovém čekání na Babiše atmosféra vygradovala.

Najednou jsem byla úplně vepředu

Tváří v tvář expremiérovi se vlastně podle svého tvrzení ocitla shodou náhod.

„Všichni jsme se navzájem předháněli, protože jsme přirozeně chtěli být co nejvíce vpředu. Jak my jeho odpůrci, tak jeho podporovatelé. Najednou jsem se ocitla úplně vpředu toho čekajícího davu. V tu chvíli přede mnou přijížděl jeho karavan. Tak jsem si řekla, běž mu to říct, že Kopřivnice není jeho město,“ popisuje incident svým pohledem Horynová.

Horynová figuruje jako nestraník na 15. místě místní kandidátky KDU-ČSL. Zastání našla u lídra kandidátky Stanislava Šimíčka i předsedy lidovců Mariana Jurečky.

Jurečka: Neříkala nic, co by nebylo pravdou

„Já bych takovou formu nevolil, nicméně naše kandidátka, která není členkou KDU-ČSL, neříkala nic, co by nebylo pravdou. Andrej Babiš opakovaně veřejně lhal,“ uvedl pro iDNES.cz Jurečka. „Ona nebyla sprostá. Byla sice v emocích, jak už děvčata občas bývají. Ale nebyla sprostá,“ uvedl v reakci pro iDNES.cz zase Šimíček.

Jurečka však dodal apel na slušné chování, přičemž přidal kritiku Babiše. „Nicméně všechny občany vyzývám, aby diskutovali slušně, korektně a to i poslance Babiše, který bohužel svým vyjadřováním lidi rozděluje. Nazývá lidi nacisty a fašisty a to je myslím vyjádření, které si příčetný a seriózní politik nesmí nikdy dovolit,“ napsal v druhé části odpovědi redakci Jurečka.

V úterý na Twitteru uvedl, že kandidátka KDU-ČSL neříkala nic, co by nebylo pravdou. „A. B. veřejně lhal a byl členem STB,“ napsal politik.

Marian Jurečka @MJureka Nazývat občany této země nacisty a fašisty, tak to je vyjádření, které si příčetný a seriózní politik nesmí nikdy dovolit! oblíbit odpovědět

Z kritiky lidí na sociálních sítích si Horynová nic nedělá, ani z komentářů, které ji odsuzují za to, že na demonstraci s manželem vzali své malé děti. „Já svoje děti vychovávám tak, že na veřejnosti se před nimi nemusím skrývat. Nemám ve zvyku dělat věci, u kterých by nemohli být, a stejně tak to bylo tentokrát,“ tvrdí žena.

Účast dítěte na demonstracích nemusí být apriori špatně tvrdí i odbornice. „Rodič, který se nebojí jít do konfliktu, dítěti ukazuje, že může bojovat samo za sebe,“ upozorňuje v kontextu dětí na demonstracích v rozhovoru pro iDNES.cz psycholožka Karolina Diallo. Jedním dechem však dodává, že jakmile má zasáhnout ochranka či policie, dítěti hrozí psychická újma.