O české ropě rozhodují Poláci, ovlivníte jen barvu košile, řekl vládě Babiš

„Česko chce odklad sankcí na dovoz ropy z Ruska. Až pak je podpoří. Fajn. Tak já jen říkám, že bohužel jsme v situaci, kdy jsme všechno rozprodali,“ prohlásil Babiš.

Šestý balíček sankcí proti Rusku, který se týká zákazu dovozu ruské ropy, podpoří Česko podle premiéra Petra Fialy za předpokladu, že Česká republika bude mít odklad do doby, než bude mít navýšenu kapacitu ropovodů, které budou moci ropu odjinud dopravit. Česko se podle Fialy snaží získat odklad na dva, případně tři roky.

„O ropě do České republiky rozhodne Morawiecki. Tomu patří české rafinerie. Vy ne. Co se bude prodávat na čerpačkách MOLu a Benziny, kterou vlastní Poláci, zase rozhodne někdo úplně jiný. Takže tohle dědictví je pro nás absolutní katastrofa. Rozhoduje Unipetrol. Vlastní ho Polák. Koho nominuje do PKN Orlen? Kdo rozhoduje? No, Morawiecki rozhoduje, popřípadě Kaczynski,“ rozohnil se bývalý premiér Babiš.

Nabádal také současnou vládu, aby si nezavírala dveře k současnému maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, protože čtyřicet procent plynu prodává na českém trhu innogy, která je pod kontrolou Maďarů.

„Tak nechť pan premiér se zeptá Viktora Orbána, jak to má. Čtyřicet procent plynu prodávají Maďaři tady. Ano, původně to byl Transgas, který tedy prodala ČSSD. Ano, tady ODS v tom nejede.. Všechno je pryč. Takže to je to dědictví, o kterém vy nechcete slyšet, a vy si tady hrajete na něco, že můžete něco ovlivnit,“ rozohnil se ve Sněmovně expremiér Babiš krátce před tím, než poslanci pěti stran vládní koalice odmítli konání mimořádné schůze na popud ANO.

„Podstata je, že dvě strany, které to tu všechno ovládaly, ODS a ČSSD, rozprodaly všechno,“ zopakoval pak i na tiskové konferenci bývalý premiér. Jednou z možností je, že by se stát mohl pokusit odkoupit podíly od menšinových akcionářů ČEZ, aby stát získal nad většinově státní firmou plnou kontrolu a mohl tak plně ovlivnit její počínání.