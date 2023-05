Zelené fanatiky vymeteme z EU, říká Babiš. Promluvil o penzích i metru

Chystáte se 4. a 5. května na konferenci konzervativců CPAC (akce původně amerických konzervativců – pozn. red.) do Budapešti. Jako řečník zde vystoupíte mimo jiné po boku maďarského premiéra Viktora Orbána. S čím na konferenci jedete?

Je to pro mě příležitost vyjádřit se k situaci v Evropské unii a její budoucnosti. Zejména v otázce Green Dealu po ruské agresi. Za rok nás také čekají volby do Evropského parlamentu, které budou zásadní pro směřování Evropy.

V upoutávce jste označován jako bývalý premiér, úspěšný podnikatel a konzervativní lídr. Sám sebe a hnutí ANO přitom prezentujete jako catch-all party, tedy hnutí pro všechny. Mění se v tomto postoji něco? Stává se ANO konzervativní stranou?

Ne, nestává. Pořád jsme hnutím pro všechny.

V Evropském parlamentu je hnutí ANO součástí uskupení Renew Europe a celoevropské strany ALDE. Co říkáte na kritiku od nizozemské europoslankyně Sophie in ´t Veld, že žádný člen naší politické rodiny by neměl sdílet pódium s tímto davem – myšleno se CPAC?

Já si na rozdíl od paní europoslankyně myslím, že by spolu měli lidé mluvit, tím spíš, když mají rozdílné názory, a ne se uzavírat jen do svých názorových bublin. Jako by se vytratil dialog a nahradil ho monolog. Konference CPAC není žádná ultrakonzervativní nebo extremistická akce.

Kromě toho se chci potkat s maďarskou prezidentkou Novákovou, maďarským premiérem Orbánem nebo bývalým slovinským premiérem Janšou. Politici se prostě podle mě mají potkávat a mluvit spolu, i když spolu zrovna nemusí souhlasit.

Konzervativci ze CPAC bývají nicméně označováni jako mezinárodní krajní pravice, v USA mezi ně patří lidé, kteří odmítají uznat volební porážku Donalda Trumpa. Proč jste pozvání na jejich konferenci vlastně přijal?

Protože v tom vidím možnost mluvit o budoucnosti Evropy. Novináři rádi nálepkují, zvlášť lidi, se kterými nesouhlasí. Na setkáních CPAC přitom historicky vystoupili američtí prezidenti Ronald Reagan, George Bush ml. nebo Donald Trump. Letos se konference CPAC v Maďarsku zúčastní i bývalý český prezident Václav Klaus.

Nevadí vám, že Maďarsko a Orbán jsou v EU na černé listině kvůli vládě práva, ale dnes především kvůli tomu, že Budapešť vojensky nepomáhá Ukrajině?

Já si myslím, že Maďarsko a Viktor Orbán jsou na listině hlavně proto, že nejsou poslušní vůči Bruselu. Pokud vím, Maďarsko je také na seznamu nepřátel Ruska. Pokud jsou tu nějaké rozdíly, tak o to víc je třeba potkávat se a diskutovat. Je tu spousta důležitých věcí. Třeba v rámci V4 se zhoršily vztahy mezi Poláky a Maďary.

Naší ambicí by mělo být je moderovat, ne se stavět jen na polskou stranu, jak to dělá Fialova vláda. Výsledkem je pak pro Česko katastrofální dohoda o Turówu.

S čím konkrétně v Maďarsku vystoupíte?

S tím, že Evropa by měla nejdřív splnit svoje původní myšlenky. Vnitřní trh není hotový, Schengen není dokončený, pořád není svobodný pohyb ani zboží, pořád existují limity pro naše lidi třeba v zaměstnávání.

Ty takzvané čtyři svobody pořád nebyly dokončené, tak proč se pouštíme do dalších věcí? Česká republika je svrchovaná země a nepotřebujeme, aby nám někdo něco diktoval. Na konferenci chci také mluvit o zeleném fanatismu, kvůli kterému hrozí likvidace evropského průmyslu nebo zemědělství.

Nelze vaši účast na konferenci CPAC chápat jako start kampaně před volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční zhruba za rok?

Pokud to tak berete, tak pro nás, myslím hnutí ANO, tím líp. Na evropské volby je třeba se dobře připravit. Mně vždycky šlo o zájmy České republiky a našich občanů. Dění v Evropě to zásadně ovlivňuje, takže jsem se o to i jako premiér intenzivně zajímal a dělám to i teď a budu to dělat i dál.

Záleží mi na budoucnosti Evropy, chci, aby Evropská unie jako projekt dál pokračovala. Proto ale musíme vymést zelené fanatiky z Evropského parlamentu, protože ti jsou schopni EU zničit.

Mám z vás pocit, že chcete také kandidovat?

Zvažoval jsem to, chtěl jsem být lídr, ale přehodnotil jsem to. Budu se ale angažovat v tom, aby nás lidi volili. Ne kvůli mně, ale aby byl dostatek léků, aby nám nikdo nediktoval, jaká máme mít auta, aby se osobní doprava nestala luxusem, abychom nemuseli platit emise za nemovitosti a abychom nemuseli povinně jíst za pár let brouky a jezdit do práce jen na kole.

Dita Charanzová, která je jednou z hlavních tváří hnutí ANO v Evropském parlamentu, zvažuje, že do příštích eurovoleb už nepůjde. Nahradit by ji mohla bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Už máte představu, koho hnutí ANO do europarlamentu vyšle?

Zatím je to na začátku. Krajské organizace mají za úkol do konce června navrhnout za každý kraj dva kandidáty. Věřím, že postavíme silnou kandidátku, budou tam lidé, na které se bude možné spolehnout, že ochrání zájmy českých občanů a České republiky a Evropský parlament nebude schvalovat opatření, která mají negativní dopad na naše životy.

A Dita Charanzová tedy na kandidátce bude?

To já nevím, já kandidátku nesestavuji. Uvidíme, koho nakonec kraje nominují.

Po prezidentské volbě jste si naordinoval politický detox. Jak dlouho se chcete ještě držet v ústraní?

Rozhovorů sice dávám méně než dřív, ale není to tak, že jsem zmizel úplně. To bych si ani nemohl dovolit, protože mám opravdu velký závazek vůči těm 2,4 milionu, které mi v prezidentských volbách daly hlas a je to pro mě takový hnací motor. Ale máte pravdu, s kolegy jsme si práci rozdělili.

Nyní se jako předseda soustředím na budování hnutí, Karel Havlíček vede stínovou vládu a Alena Schillerová řídí náš poslanecký klub. Myslím, že to takhle funguje a je to efektivní.

Mimochodem vy jste teď do Sněmovny začal jezdit metrem. Proč?

Protože je to rychlejší. Ale nebylo to nic plánovaného. Prostě jsem jednou autem vyrazil na devátou hodinu do Sněmovny, ale skončil jsem v zácpě a navigace mi ukazovala, že budu mít 15 minut zpoždění.

To jsem nechtěl riskovat, tak jsem zastavil u metra Opatov a jel metrem. Všechno jsem stihl a navíc to bylo i fajn. Reakcemi jsem se pak strašně bavil. Třeba jeden časopis vydal článek, že jsem se ztratil a hledali mě psovodi.

Pojďme zpět k vážnějším věcem. Vláda Petra Fialy od začátku roku mluví o tom, že přijde s reformou důchodů, reformou daní, ale zatím nic konkrétního nepředstavila. Jak se na počínání kabinetu díváte?

Tak, že v televizi vystoupí pět lídrů pětikoalice a každý říká něco jiného, jako třeba o rodičovském příspěvku nebo důchodech. Nikdo tak pořádně ani neví, co vlastně dohromady chtějí. Komunikace je naprosto chaotická, způsob vlády naprosto otřesný.

Fialův kabinet je nejhorší a nejneschopnější vláda od vzniku České republiky. Už dávno neplatí jejich předvolební sliby a změnili i programové prohlášení, které ani jednou nevyhodnotili. Místo toho pořád vypouští nějaké balonky a zkouší, co lidi vydrží nebo mohli by ještě vydržet.

Zástupci vlády ale tvrdí, že konsolidační balíček veřejných financí včetně změn v daních a také reformu penzí představí v květnu....

...ale vláda zatím vůbec žádnou důchodovou reformu neřeší. Žádný takový návrh zatím nikdo neviděl, jen o něm ministr Jurečka mluví. Skutečná důchodová reforma by se týkala až budoucích důchodců, tedy lidí, co dnes aktivně pracují.

Místo toho ale ministr Jurečka řeší současné důchodce. Jim kvůli úsporám v rozpočtu bere peníze a chystá další změny v systému valorizací tak, aby důchody rostly pomaleji a současným penzistům to nekompenzovalo ani tu šílenou inflaci, proti které Fiala se Stanjurou nehnuli ani prstem. Je to v podstatě taková Fialova měnová reforma. Jen místo toho, aby jako komunisté škrtali nuly, nechali inflaci volný průběh. Za rok tak Fialova vláda lidi obrala o asi pětinu jejich úspor a kvůli ní občané chudnou.

Vy byste to dělal jinak?

Jako ministr financí už jsem v minulosti dokázal, že finance umíme dát do pořádku. Víte, kolikrát jsme měli v historii přebytkový rozpočet? Pětkrát. Třikrát Ivan Kočárník, jednou Babiš a jednou Schillerová. Snižovali jsme i zadlužení a když jsme vládu v prosinci 2021 předávali, tak bylo nižší, než když jsem se stal ministrem financí.

A to jsme museli dát lidem a firmám obrovské peníze během covidu. Takže je to Fialova lež, že jsme odevzdali zemi zadluženou. Odevzdali jsme ji v lepším stavu – pandemii navzdory – než když jsme v roce 2014 přišli do vlády.

Podle nedávného průzkumu agentury Kantar TNS chce ale víc než polovina Čechů nižší schodek rozpočtu. Kde byste tedy vy, pokud byste byl ministrem financí, škrtal?

V první řadě bych začal u sebe. Současná pětikoalice má rekordní počet ministrů, politických náměstků, poradců. Všude, kde to šlo, si dala své lidi. Jako ministr financí jsem nikdy nerozdával trafiky kolegům z hnutí a nezaměstnával jsem neúspěšné kandidáty z voleb. Také bych se zaměřil na platy. Vláda všem peníze škrtá, ale můj návrh na zmrazení platů politiků odmítá.

Ano, v souvislosti s úsporami jste po snížení valorizace penzí navrhl, aby si platy zmrazili i politici, ale přes pětikoalici to neprošlo. Prý přijde se svým návrhem, zatím se to ale moc nepohnulo. Nezkusíte návrh na snížení platů politiků podat znovu?

Ale to už jsme udělali. Můj návrh na poslední schůzi znovu načetla paní Vildumetzová, ale dopadlo to samozřejmě zase stejně. Pětikoalice to nechce. Proč asi. Kdyby opravdu chtěla politikům snížit platy, mohla to udělat dávno – stačilo vyhlásit legislativní nouzi, stejně jako to pětikoalice udělala, když se rozhodla okrást důchodce. Kdepak, na svoje peníze si nesáhnou a když už, tak to bude hodně dlouho trvat.

Vláda chce do budoucna zvýšit také některé daně. S tím souhlasíte?

V žádném případě. Kdyby vláda nebyla tak neschopná, mohla to dělat jako hnutí ANO, když bylo ve vládě – my jsme snižovali dluh a přitom snižovali i daně. Chápu ale, že to jde těžko, když se vláda zbavuje příjmů. Zrušením EET přijde ročně o 14 miliard. Kdyby spustila i další naplánované fáze, bylo by to miliard dvacet.

Pro zvýšení daní byste tedy nebyl?

Jediné daně, které bych byl zvýšil, by byly daně ze závislostí, hlavně z hazardu. Ty ale kupodivu chce vláda snížit, což je naprosto absurdní. Fialova vláda tam je kvůli svým korytům a taky aby se odvděčila svým sponzorům. Pro lidi tam určitě není, protože zradila všechny svoje voliče, kterým před volbami lhala.

ANO avizovalo, že se kvůli snížení červnové valorizace obrátí na Ústavní soud. Jak to vypadá s podáním stížnosti?

Podáme ji do 5. května a já věřím, že Ústavní soud bude nestranný a uzná, že sebrat důchodcům jen tento rok sedm tisíc, na které už jim vznikl ze zákona nárok, vláda prostě nemůže a je to protiústavní. Stejně jako celý způsob, jak tuto krádež za bílého dne hlasovací mašinérie této pětikoalice na sílu protlačila.