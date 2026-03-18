Na summit NATO jedu s Macinkou, počítá Babiš. Pavlovi nic neřekl

  19:32aktualizováno  19:39
Premiér Andrej Babiš (ANO) počítá s tím, že na letní summit Severoatlantické aliance (NATO) pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ve středu to sdělil České televizi. Dříve Babiš tvrdil, že Česko bude na summitu zastupovat prezident Petr Pavel. Hlava státu následně ČT řekla, že ke změně nevidí důvod. Premiér se podle Pavla o ničem takovém na úterním vzájemném jednání nezmínil.
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026) | foto: Petr Topič, MAFRA

Setkání prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem na Pražském hradě...
Zleva premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně financí Alena Schillerová (ANO),...
Zleva premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně financí Alena Schillerová (ANO),...
Premiér Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová, ministr zahraničí...
„Myslím, že bude nejlepší, když tam pojedu s Macinkou. Protože my to budeme vysvětlovat lépe než pan prezident, který nás za to kritizuje,“ řekl Babiš. Pavel v minulosti opakovaně zkritizoval plánovanou výši výdajů na obranu ČR, vzhledem k aktuální geopolitické situaci je považuje za nízké.

Prezident Pavel pohrozil premiéru Babišovi, že bude vetovat příští rozpočet

Ke změně zvyklostí ohledně účasti na summitu NATO nevidí ale prezident důvod. „My jsme spolu měli včera (v úterý) dlouhé jednání, kde jsme se bavili o řadě koordinačních opatření. Nic takového nezmínil. Předpokládám, že k takové změně by měl být nějaký pádný důvod, ale já žádný takový zatím nevidím. Budu se o tom rád s panem premiérem bavit,“ řekl ČT prezident.

O tom, že by prezident nemusel na summit NATO jet, hovořil jako první v lednu Macinka poté, co se s Pavlem dostal do sporu kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Na summit NATO jedu s Macinkou, počítá Babiš. Pavlovi nic neřekl

