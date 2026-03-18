Na summit NATO jedu s Macinkou, počítá Babiš. Pavlovi nic neřekl

„Myslím, že bude nejlepší, když tam pojedu s Macinkou. Protože my to budeme vysvětlovat lépe než pan prezident, který nás za to kritizuje,“ řekl Babiš. Pavel v minulosti opakovaně zkritizoval plánovanou výši výdajů na obranu ČR, vzhledem k aktuální geopolitické situaci je považuje za nízké.
Prezident Pavel pohrozil premiéru Babišovi, že bude vetovat příští rozpočet
Ke změně zvyklostí ohledně účasti na summitu NATO nevidí ale prezident důvod. „My jsme spolu měli včera (v úterý) dlouhé jednání, kde jsme se bavili o řadě koordinačních opatření. Nic takového nezmínil. Předpokládám, že k takové změně by měl být nějaký pádný důvod, ale já žádný takový zatím nevidím. Budu se o tom rád s panem premiérem bavit,“ řekl ČT prezident.
O tom, že by prezident nemusel na summit NATO jet, hovořil jako první v lednu Macinka poté, co se s Pavlem dostal do sporu kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí.