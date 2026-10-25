Demonstraci svolal spolek Milion chvilek pro demokracii, jehož předseda, Mikuláš Minář oznámil další protesty na Letenské pláni v neděli před 17. listopadem.
Minář také vládním představitelům předložil tři požadavky: aby přestali zasahovat do médií veřejné služby, aby se omluvili občanům za hlasování ve 4:36 a aby přijali pozvání do debaty. „Přestaňte lhát a vyhýbat se dialogu s občany. Přijměte naše pozvání do debaty. Takhle jednoduché to je,“ vyzval koaliční špičky.
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„Na debatu o chystaném zákonu bude ještě spousta času v druhém a třetím čtení,“ odpověděl Babiš. „Celá hysterie opozičních poslanců kolem toho je ale umělá a zbytečná, moc dobře vědí, že jejich argumenty, kterými očkují společnost, jsou lživé,“ dodal.
K nedělní demonstraci se vyjádřil také Macinka. „Patrně jim to zatím úplně nedochází, ale myslím, že to je v důsledku jedna z největších akcí na podporu naší vlády,“ napsal v SMS na dotaz iDNES.cz.
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Strana Motoristé sobě měla v původním volebním programu zachování poplatků a výslovně odmítala financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Kritici i opozice jim nyní vyčítají názorový obrat.
Macinka v dnešní televizní debatě připustil, že jeho strana zrušení poplatků ve volebním programu neměla. Změnu ale vysvětloval koaliční dohodou. „Ty dvě větší strany měly postoj obrácený a považovaly to za svou prioritu,“ uvedl. Kritizoval také předchozí úpravu poplatků předešlou vládou.
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Návrh novely, který předpokládá zrušení poplatků pro ČT a ČRo a jejich financování ze státního rozpočtu, Sněmovna nečekaně na program zařadila v pátek a po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu ve 4:36. Opozice zamítnutí návrhu ani vrácení vládě k přepracování neprosadila. Chce proti němu bojovat v dalším legislativním procesu. Návrh přesouvá financování obou médií na státní rozpočet a výrazně krátí rozpočet obou médií proti současnému stavu.