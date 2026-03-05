Je škoda, že jsme nekoupili větší letadlo, řekl Babiš k letům pro turisty

Josef Kopecký
  11:15
Předseda vlády Andrej Babiš řekl poslancům, že Česká republika je jediná země v Evropě, která se snaží dostat turisty domů z Blízkého východu i letouny amády. „A je velká škoda, že jsme v minulosti nekoupili nějaké podstatně větší letadlo,“ lituje premiér. Celkově Česko podle Babiše vyslalo už pět repatriačních letů.

„Samozřejmě všichni, kteří letí s naší armádou, letí zdarma,“ zdůraznil premiér.

Znovu se na dálku obrátil na majitele společnosti Ryanair Michaela O’Learyho z Irska. „Takže teď můžete ukázat, že i Ryanair nekašle na lidi - a my víme, že jste se na ně vykašlal v Ammánu – a můžete tam poslat letadlo,“ řekl ve Sněmovně Babiš na mimořádné schůzi, na níž budou poslanci hlasovat, zda vydají jeho a šéfa SPD Tomia Okamuru k trestnímu stíhání.

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. (5. března 2026)
Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. (5. března 2026)
Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. (5. března 2026)
Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. (5. března 2026)
Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. (5. března 2026)
15 fotografií

Už ve středu šéf ANO vyzval O’Learyho a jeho Ryanair i společnost Emirates, ať pošlou letadla na Blízký východ. Česko podle něj udělá všechno, aby pro letadla získalo časové sloty.

„Takže prosím vás, dnes – i po mé intervenci – je let Emirates, pravidelný let Emirates z Dubaje do Prahy. Taky letí Fly Dubai z Dubaje do Prahy,“ uvedl premiér.

Všichni, kdo ho kritizují, se prý mají zeptat sami sebe, co udělali pro občany. „Mě strašně baví, když mi bývalý premiér Fiala pošle esemesky, abych pomohl lidem, a potom točí videa a kritizuje mě za mikromanagement. Fakt úžasné,“ prohlásil předseda ANO.

Babiš žádal irského majitele Ryanairu o lety. Hřiba poslal k psychiatrovi

Pro Čechy ve čtvrtek ráno vyrazilo do jordánského Ammánu letadlo, které si od společnosti Smartwings pronajal stát. Odletěly také spoje Smartwings do Dubaje, ománské Salály a na Maledivy. Ještě odpoledne vyrazí let tohoto dopravce do ománského Maskatu.

Díkybohu za Smartwings, protože oni nezneužívají situaci, a letenky z Dubaje stále stojí kolem třinácti až patnácti tisíc, ne jako u jiných,“ dodal Babiš.

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Já se vás nebojím, vy se bojte mě, řekl Babiš. Nechce být vydán ke stíhání

Přímý přenos
Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Žádosti o vydání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání projednávají na mimořádné schůzi poslanci. Výsledek je předem prakticky jistý....

5. března 2026  5:58,  aktualizováno  11:38

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan

Raketový a dronový útok z Íránu zasáhl oblast u letiště v Nachičevanu.

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan, uvedlo ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí. V prohlášení informovalo také o dvou zraněných a dopadu jiného dronu u budovy...

5. března 2026  9:58,  aktualizováno  11:37

Musíme splnit dvě procenta HDP na obranu, řekl Havlíček na debatě o bezpečnosti

Přímý přenos
Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost v Míčovně Pražského hradu

Tradiční debata lídrů a představitelů všech parlamentních stran a uskupení je vrcholem čtvrteční prestižní národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. Politici představují...

5. března 2026,  aktualizováno  11:35

Lákala na dovolenou snů a stovky lidí obrala o miliony, teď ale z Česka zmizela

ilustrační snímek

Slibovala lidem nezapomenutelnou dovolenou v Karibiku nebo v USA za lákavé ceny. Místo toho však připravila stovky lidí o celoživotní úspory. Moravskoslezští kriminalisté nyní ukončili rozsáhlé...

5. března 2026  11:35

Je škoda, že jsme nekoupili větší letadlo, řekl Babiš k letům pro turisty

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Předseda vlády Andrej Babiš řekl poslancům, že Česká republika je jediná země v Evropě, která se snaží dostat turisty domů z Blízkého východu i letouny amády. „A je velká škoda, že jsme v minulosti...

5. března 2026  11:15

Co čeká stavebnictví a ceny bytů? Ministři a experti debatují na summitu

Přímý přenos
Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje 2026 (5. března 2026)

Dostupnost bydlení, financování výstavby i budoucnost českého stavebnictví jsou hlavními tématy čtvrtečního Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje. Na konferenci debatují zástupci vlády,...

5. března 2026,  aktualizováno  11:15

Zasáhli jsme americký tanker, hlásí Írán. Hrozí útoky v Hormuzském průlivu

Pohled na pobřeží Hormuzsého průlivu během útoku na Írán. (2. března 2026)

Íránské revoluční gardy tvrdí, že ráno v severní části Perského zálivu zasáhly americký tanker, který poté vzplál. Sdělila to íránská agentura Tasním, která je s gardami spjatá. V prohlášení gardy...

5. března 2026  11:14

Řidiče u odstaveného auta smetla dodávka a zemřel, policie hledá i konkrétní svědky

Při nehodě na Šumpersku zemřel řidič, do jehož odstaveného auta narazila...

Při nehodě tří aut zemřel ve středu ráno na Šumpersku pětašedesátiletý muž. Neseděl přitom v žádném z nabouraných vozidel, ale pohyboval se kolem odstavené neosvětlené Škody Octavia. Policie havárii...

4. března 2026  15:41,  aktualizováno  5. 3. 10:54

Republikán obviněný z vraždy vyhrál v Arkansasu primárky na šerifa

Aaron Spencer obviněný z vraždy zvítězil v republikánských primárkách na post...

Muž obviněný z vraždy zvítězil v republikánských primárkách na post okresního šerifa ve státě Arkansas na jihu Spojených států. Výsledek ho staví do neobvyklé situace – v případě zvolení by mohl...

5. března 2026  10:53

Kvůli hlášené bombě evakuovali v Praze školu, anonym upřesnil i čas výbuchu

Policisté zasahující u školy Marjánka na pražském Břevnově. (5. března 2026)

Přítomnost bomby na základní škole Marjánka na pražském Břevnově ve čtvrtek nahlásil anonym. Policisté budovu evakuovali, na místě zasahoval pyrotechnik i speciálně vycvičený pes. Uzavřená byla i...

5. března 2026  10:08,  aktualizováno  10:52

Matka volala policii kvůli dceři, tu našli v bytě mrtvou. Podezřelý seděl u dveří

Policie řeší vraždu v Karlových Varech

Středeční nález mrtvé ženy v domě v Karlových Varech řeší kriminalisté jako vraždu. Policie to oznámila ve čtvrtek ráno na síti X. Podezřelého zadrželi krátce po nálezu těla ve stejném domě.

4. března 2026  21:32,  aktualizováno  5. 3. 10:36

Bude se točit Metoda Markovič: Zenker, Vorel, nebo Vocásek? Jaké vrahy dopadl

Jiří Markovič, legendární šéf pražské mordparty

Po dvou úspěšných seriálech o kanibalu Hojerovi a spartakiádním vrahovi Strakovi se chystá třetí řada krimisérie Metoda Markovič. Filmaři zatím tají, koho by se pokračování mělo týkat. Vyšetřovatel...

5. března 2026  10:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.