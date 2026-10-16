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Trump nás dohodou s Putinem podrazil, prohlásil Babiš

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  10:06aktualizováno  10:36
Český premiér Andrej Babiš se po včerejším jednání v Bruselu domnívá, že se lídrům nejspíš nepodaří dosáhnout dohody o budoucím víceletém rozpočtu EU do konce letošního roku. Stane se tak nejspíš až v únoru či v březnu, uvedl Babiš při příchodu na druhý den summitu. Babiš se vyjádřil také k současné situaci ohledně rusko-ukrajinského konfliktu. Uvedl, že americký prezident Donald Trump nás podrazil.

„Americký prezident Donald Trump nás tím, že udělal byznys s Putinem, podrazil. Musíme něco udělat,“ prohlásil Babiš. Narážel tak na dohodu Trumpa s vládcem Kremlu ohledně dodávek ruské nafty na americký trh.

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„Myslím, že všichni chceme mír. Neříkám, že mír znamená akceptovat nějaké ruské představy, ale faktem je, že válka trvá,“ uvedl dále Babiš.

Babiš už dříve řekl, že dohodu Trumpa s Putinem má za šokující záležitost. „Prezident Trump nám dlouhodobě vyčítal, že kupujeme tyto suroviny z Ruska. Je to obrovská facka. Jsem zvědavý, co na to řeknou v Evropské radě,“ prohlásil premiér minulý víkend.

Vůči dohodě se vymezili i další čeští politici. „Ustupovat diktátorovi je vždycky kontraproduktivní,“ řekl například předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Trump je mimo,“ dodal šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. SPD dohodu naopak chápe.

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Babiš Ukrajinu zmínil také v souvislosti s chystaným rozpočtem EU.„Samozřejmě mi i vadí, že v evropském rozpočtu je 100 miliard eur pro Ukrajinu. Tyhle peníze by měly být půjčené a neměly by být v rámci toho víceletého finančního rámce, kde členské státy nemají dostatek peněz,“ sdělil. „Ty peníze by měly být podle mého názoru mimo. V každém případě Česká republika za to nebude ručit,“ doplnil.

Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu. (16. října 2026)
Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu. (16. října 2026)
Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu. (16. října 2026)
Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu. (16. října 2026)
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Pozice jsou extrémně rozdílené, řekl Babiš o rozpočtu

Unijní prezidenti a premiéři vedli debatu o svých požadavcích do rozpočtu ve čtvrtek odpoledne a panují mezi nimi zásadní rozdíly. Předseda Evropské rady António Costa přitom několikrát zdůraznil, že doufá v dohodu právě nejpozději v prosinci.

Podle českého premiéra byla čtvrteční diskuse o novém sedmiletém rozpočtu EU velmi náročná. „Můj pocit je takový, že je celkem možné, že se to nedomluví do Vánoc. Ty pozice jsou extrémně rozdílné,“ řekl Babiš novinářům. Pro Česko je podle něj důležité, aby ve vyjednávacím návrhu zůstaly finance pro kohezi a zemědělství. „Bojujeme o stovky miliard a bude se v tom dále pokračovat koncem listopadu,“ dodal premiér s tím, že další summit na toto téma se uskuteční 26. listopadu.

Návrhy na nové zdroje rozpočtu EU jsou pro Česko nepřijatelné, řekl Babiš

Irské předsednictví o minulém víkendu navrhlo snížení příštího sedmiletého rozpočtu EU na 1,622 bilionu eur (zhruba 39,5 bilionu korun), ukázal příslušný dokument. Evropská komise loni v červenci navrhla rozpočet ve výši 1,763 bilionu eur (zhruba 42,9 bilionu korun), rovněž v cenách roku 2025. Irský návrh je tak přibližně o osm procent nižší než původní návrh komise.

Mezi prvními reagovalo na nový návrh Švédsko, které ho označilo za nepřijatelný. Podobně se později vyjádřil i německý kancléř Friedrich Merz, podle kterého jsou škrty nedostatečné. Švédsko patří společně s Německem, Nizozemskem či Rakouskem mezi čisté plátce do unijního rozpočtu, kteří požadovali snížení rozpočtu o několik set miliard eur. Proti škrtům v rozpočtu se naopak staví skupina 17 zemí známá jako „Přátelé koheze“, mezi nimiž jsou Itálie, Španělsko, Polsko či Česká republika.

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Babiš už ve čtvrtek ráno před začátkem summitu prohlásil, že pro Česko jsou naprosto nepřijatelné návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu EU.

Státy přispívají do rozpočtu EU primárně na základě své ekonomické síly, měřené hrubým národním důchodem (HND). Komise už loni navrhla pět nových vlastních zdrojů. Jde o výnosy z emisních povolenek (EU ETS), příjmy z uhlíkového cla (poplatky u emisně náročného zboží dováženého do EU), poplatek z nesesbíraného elektroodpadu, daň z tabáku a příspěvek velkých firem (CORE) působících na jednotném trhu EU. Celkem komise odhaduje, že těchto pět zdrojů by mohlo přinášet asi 58,5 miliardy eur ročně. Využití těchto pěti zdrojů navrhuje i irské předsednictví.

„Nebudeme naši daň z tabáku dávat do centrálního rozpočtu, proč bychom to dělali?“ uvedl dnes český premiér. Problém naopak nemá s uhlíkovým clem CBAM. „Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil o digitální dani. To se zase nelíbí našemu ministerstvu, musíme si to vydiskutovat,“ řekl. Nikdo podle něj nemluví o lepším výběru DPH. „A lepším výběru cel, protože tam si stále myslím, že to není úplně dostatečné,“ dodal.

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