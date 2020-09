Babiš se nedistancuje od Vystrčilovy cesty. Vadí mu slova o Milionu chvilek

Komunisté, kteří tolerují vládu a podporují ji v parlamentu, vyzvali kabinet premiéra Andreje Babiše a i přímo ministra zahraničí Tomáše Petříčka, aby se jednoznačně distancovali od cesty šéfa Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Vedení KSČM v opačném případě vyzvalo Petříčka k odstoupení z funkce.



„Svévolná, až rituální a zbytečná návštěva předsedy Senátu PČR Vystrčila na Tchaj-wanu byla v rozporu s doporučeními prezidenta, vlády i ministra zahraničních věcí České republiky, ale také předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které vláda za svoji činnost odpovídá,“ uvedla strana.



„Média píší, že s tou cestou nesouhlasí Zeman a Babiš, ale tou cestou nesouhlasil ani Petříček, ani Hamáček. Já se od té cesty nebudu distancovat. Já jsem na to dal názor, ten názor je stejný, jako měli Hamáček, Petříček i prezident. Vyjádřili jsme názor v souladu s naší dlouhodobou politikou. Vyjádřili jsme názor, ale pan předseda tam jel. Proč bych se měl od toho distancovat,“ podivil se v pátek Babiš.



„My jsme čínskou stranu opakovaně ujistili o tom, že česká zahraniční politika vůči Číně se nemění. Stejně jako všechny státy Evropské unie i my chceme vést dialog s Čínou, který bude odrážet naše ekonomické zájmy a také naše hodnoty,“ řekl loni na podzim po jednání za účasti všech nejvyšších ústavních činitelů ministr zahraničí Tomáš Petříček. To se ještě schůzky účastnil Vystrčilův předchůdce v čele Senátu Jaroslav Kubera, který se na Tchaj-wan chystal, ale letos v lednu zemřel.



Babišovi vadí, že Vystrčil mluvil o Milionu chvilek

Co předsedu vlády Babiše překvapilo, bylo to, že Vystrčil na Tchaj-wanu mluvil o Milionu chvilek pro demokracii. „Není obvyklé, aby někdo na zahraniční cestě mluvil o vnitropolitické situaci. O Milionu chvilek a dalších věcech, to si myslím, že je protokolárně a diplomaticky velice nezvyklé,“ řekl iDNES.cz předseda vlády k Vystrčilově vystupování na Tchaj-wanu.

„My u nás v Česku máme skupinu mladých lidí s názvem Milion chvilek pro demokracii, kterým není jedno, že u nás dochází k pro demokracii a svobodu velmi nebezpečnému propojení moci ekonomické, politické a mediální. U Vás na Taiwanu zase studentské slunečnicové hnutí 318 nedávno upozornilo na netransparentní vyjednávání o obchodních dohodách s Čínskou lidovou republikou. Dobře Vy mladí, díky za to!“ prohlásil totiž Vystrčil v projevu na na Národní univerzitě Chengchi.



V rozhovoru pro Parlamentnilisty.cz se Babiš opřel do jazykových schopností šéfa Senátu. „Každý, kdo má aspoň elementární diplomatické znalosti ví, že o domácí politice, obzvláště způsobem, jakým to předvedl pan předseda Vystrčil, se se zahraničními partnery prostě nemluví a on s nimi vlastně ani mluvit nemůže, protože neumí anglicky,“ uvedl premiér. Babiš na dotaz iDNES.cz, jak ví, že Vystrčil anglicky nemluví, opáčil: „My jsme byli na americkém velvyslanectví a pan Vystrčil neumí anglicky.“

Sloužilo to jen sebeprezentaci, tvrdí KSČM

Podle komunistů Vystrčilova cesta neposloužila nikomu a ničemu, snad kromě sebeprezentace pana Vystrčila a jeho suity a těm, kteří ochotně nahradí české zboží na čínském trhu.

„Rozhodně není prospěšná národním zájmům České republiky vycházejícím z historické zkušenosti naší země, spočívající, mimo jiné, v respektování mezinárodního právního řádu, jako nejlepší cesty k ochraně suverenity a nezávislosti České republiky,“ uvádí se v textu.

„Fráze o obraně svobody a demokracie jsou pouze ubohým pokusem zdůvodnit zjevnou neopodstatněnost celé akce, mající za cíl poškodit vztahy České republiky a Čínské lidové republiky. Vměšování se do vnitřních záležitostí suverénní a nezávislé země, v rozporu s mezinárodním právem a dobrými mravy a podpora separatismu, zcela jistě vyvolají reakci, která může mít neblahé následky pro zájmy České republiky a většiny jejích občanů,“ napsali také komunisté.

Po Petříčkovi komunisté chtějí, aby prohlásil Vystrčilovu misi za „nulitní“ anebo ze své funkce odstoupil.

Ministr zahraničí v úterý v pořadu Rozstřel na iDNES.cz podotkl, že cesta předsedy Senátu není součástí zahraniční politiky a sám ji nedoporučoval. Prohlášení čínského ministra zahraničí Wanga I, který nezvykle tvrdě pohrozil Vystrčilovi, označil však jako „za hranou“ s tím, že taková slova do politiky nepatří. Vystrčil s delegací svou zhruba týdenní návštěvu Tchaj-wanu ukončil v pátek.