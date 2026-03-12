KOMENTÁŘ: Novou zelenou úsporám jsme zachránili, píše Babiš

Po Stanjurově děravém rozpočtu, naší koalici Fialova vláda přichystala další letadlo, tentokrát Hladíkovo. Kvůli přifouknutým příjmům a nezodpovědnému plánování na ministerstvu životního prostředí reálně hrozilo, že Nová zelená úsporám, jeden z nejúspěšnějších programů podpory bydlení, zůstane bez peněz a skončí. Naštěstí jsme program na poslední chvíli zachránili.
Už na jaře 2025 bylo zřejmé, že prostředky na Novou zelenou úsporám vystačí maximálně do konce roku. Přesto se exministr Petr Hladík tvářil, že je všechno v pořádku.
Místo slibovaných 25 miliard korun ročně „zajistil“ na letošek pouhých 3,7 miliardy, a to v době, kdy již bylo zcela zřejmé, že výnosy z emisních povolenek budou výrazně nižší, a na roky 2027 a 2028 nenaplánoval ani korunu.
Výnosy z emisních povolenek, navzdory varování o jejich poklesu, navzdory již existujícím závazkům na financování vodohospodářských projektů obcí právě z těchto výnosů, přesměroval na lepení děr v rozpočtu Fialovy vlády – financování výdajů resortu zemědělství a ministerstva pro místní rozvoj, místo aby směřovaly tam, kam měly – do programu, který pomohl stovkám tisíc domácností snížit účty za energie.
Peníze přitom k dispozici byly. Ministr Hladík ale v letech 2024 a 2025 utratil na Novou zelenou úsporám více než 60 miliard korun bez jakékoli dlouhodobé strategie a jen proto, že se blížily sněmovní volby. Místo aby prostředky rozložil v čase a zajistil stabilní financování programu i v dalších letech, vyčerpal zdroje dopředu a vystavil celý projekt riziku, že v následujícím období zůstane bez peněz.
Jediný plán, který Petr Hladík měl, bylo nezastavit příjem žádostí do voleb, aby nemusel čelit otázkám, co bude s programem dál. Bez ohledu na domácnosti, připravující projekty, bez ohledu na živnostníky, malé a střední firmy, které věřily slibům o dlouhodobém programu a navyšovaly adekvátně k tomu své kapacity, reflektující objemy prostředků z posledních let.
V rozpočtu jsme po Fialově vládě převzali díry za 90 miliard, přesto jsme peníze na Novou zelenou úsporám našli. Letos tak budou mít lidé k dispozici minimálně čtyři miliardy korun, v roce 2027 to budou dvě miliardy a v roce 2028 zase čtyři miliardy.
Program jsme stabilizovali a zabránili jeho kolapsu. A titíž lidé, kteří program zničili, nás kritizují, že na NZÚ dáváme málo?
Nová zelená úsporám, kterou v její funkční a masové podobě nastartoval ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec, je jedním z mála nástrojů, které v době, kdy se vyrovnáváme s pirátským fiaskem kolem zadřeného stavebního řízení, skutečně pomáhají zlepšovat dostupnost bydlení.
Podporuje zateplování domů, výměnu oken, modernizaci vytápění i instalaci fotovoltaiky – tedy konkrétní kroky, které lidem okamžitě snižují účty za energie a tím i náklady na bydlení. Program zvyšuje i kvalitu bytového fondu, prodlužuje životnost budov a posiluje energetickou bezpečnost státu.
Renovace budov jsou klíčovým předpokladem dostupného bydlení a mnohem účinnějším nástrojem než ideologické emisní cíle nebo zákazy spalovacích motorů. Nejde jen o ekologické opatření, ale o praktický nástroj, který má přímý dopad na rodinné rozpočty i stabilitu ekonomiky, což se o nápadech přicházejících z Bruselu říct nedá.
Otázka nestojí, zda renovace podporovat, ale jak je podporovat rozumně, dlouhodobě a bez zbytečné zátěže pro veřejné finance. Proto chceme program modernizovat.
Vedle dotací pro nejpotřebnější budeme více využívat zvýhodněné úvěry. Stát má pomáhat rozhýbat investice, nejen rozdávat peníze. Zvýhodněné půjčky umožní podpořit více projektů při menším tlaku na veřejné finance, zajistí dlouhodobou stabilitu systému a zvýší jeho odolnost proti deformacím trhu.
Nová zelená úsporám musí být součástí širší strategie dostupného bydlení, které je jednou z priorit naší vlády. Energeticky úsporné domy a byty nejsou luxus. Jsou podmínkou toho, aby si lidé mohli dlouhodobě dovolit bydlet. Proto tento program udržíme, stabilizujeme a nastavíme tak, aby fungoval mnohem déle, než jen do příštích voleb.