KOMENTÁŘ: Macešská vláda. Prvních 100 dní Fialovy chudoby

Třetí nejvyšší inflace v Evropské unii, 11 procent. Ceny plynu, elektřiny, benzinu a nafty dál raketově rostou. Skokově zdražují potraviny, výrobci už mluví o 60 korunách za bochník chleba. Zdražují nájmy, bydlení je ještě méně dostupné, než bylo kdy předtím. Střední třída doslova mizí před očima, propad do chudoby hrozí pětině domácností, ale premiéra a ministry to nechává v klidu. To je vizitka prvních 100 dní vlády Petra Fialy.

Z hlediska hospodářské politiky vláda totálně selhala. Premiér Fiala s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou záměrně nechali roztočit inflační spirálu, aby mohli od lidí vybírat víc peněz na dani z přidané hodnoty kvůli svému vysněnému škrtacímu rozpočtu. Proto vláda odmítla odpustit DPH na elektřinu, plyn a pohonné hmoty, jak to hnutí ANO navrhovalo. Lidem zato ministři radí, aby méně topili, svítili a jezdili autem.

Když končila naše vláda, v listopadu a prosinci jsme odpustili DPH na energie, a proto byla Česká republika v prosinci 2021 v míře inflace až na 14. místě v Evropské unii. Chtěli jsme také zrušit poplatky za obnovitelné zdroje, což jsme letos navrhli formou zákona.

Vláda ale neváhá obětovat vlastní občany a jejich životní úroveň, a to i navzdory tomu, že vybírá na DPH kvůli inflaci miliardy navíc. Naše veřejné finance jsou zdravé a máme šesté nejnižší zadlužení v Evropě. Tak macešsky se v Evropě nechová skoro žádná vláda, regulací cen nebo snížením DPH svým občanům pomáhá 24 z 27 zemí Evropské unie. Mimochodem i mnohem zadluženější Belgie, Německo, Itálie nebo Rakousko.

Miliardy vyhozené z okna

Fialova vláda seškrtala peníze na platy, i když před volbami slibovala opak, takže kvůli vysoké inflaci reálný příjem státních zaměstnanců – zdravotníků, hasičů, policistů, učitelů, vojáků a dalších klíčových profesí – klesá. Jinými slovy chudnou. Jen důchodcům kvůli vysoké inflaci vláda ze zákona přidat musela, ale nedělá to z vlastní vůle, jak se snaží pan Fiala lidem namluvit.

Vláda prosadila jen tupé škrty (resorty zdravotnictví i dopravy přišly o miliardy) a zaručených miliard příjmů jako například z elektronické evidence tržeb se dobrovolně zřekla. Za každou cenu Poslaneckou sněmovnou protlačila svůj škrtací rozpočet, který stejně bude muset velmi brzy pod tlakem událostí na Ukrajině měnit. Vláda má naši podporu při snaze pomáhat Ukrajině, hnutí ANO také pomáhá organizováním humanitární pomoci. Jsou tu však dvě velká ALE.

Zaprvé: vládě chybí jakákoli strategie. Nemá žádný plán, nemá ujasněné cíle, pomoc je chaotická a naprosto nekoordinovaná. Vláda nemá žádný koncept řešení uprchlické krize z hlediska zdravotnictví, školství, bydlení, práce, sociálního systému. Každý ministr si dělá, co chce, premiér vládu vůbec neřídí.

Zadruhé je sice chvályhodné, že se pan Fiala věnuje Ukrajině, ale nesmí zapomínat, že je premiérem České republiky a měl by řešit také problémy našich občanů, kteří se vinou nečinnosti vlády propadají do chudoby.

A pokud jde o covid, pak vláda nemá také žádný plán, i když ještě jako opozice tvrdila, že má vše přichystané. Naštěstí se omikronem covid do velké míry vyřešil sám, jinak by vláda pandemii ještě zhoršila. Fialova vláda zcela rezignovala na strategii očkování, už nechala spálit skoro 250 tisíc vakcín, místo aby je prodala nebo alespoň darovala jiným zemím. To je pokrytectví v praxi – lidem vláda říká, že musí šetřit, ale sama vyhazuje miliardy z okna.

Prostě za prvních 100 dní se Fialově vládě podařilo prohospodařit celý politický kapitál, který dostala při loňských volbách do Poslanecké sněmovny.