Žádná vláda v novodobých dějinách České republiky se nechovala tak macešsky jako ta současná Petra Fialy. Vlastním občanům zatvrzele odmítá pomoci a jakoukoli věcnou kritiku se premiér a jeho ministři snaží zakrýt obviněním z rozdělování společnosti kvůli Ukrajině. A podobnou rétoriku přejali i vládě naklonění novináři. Přitom s ohněm si pohrává právě Fialova vláda, která svou nečinností nebezpečně zvyšuje napětí ve společnosti.

Raketově rostoucí ceny energií, pohonných hmot a potravin nechávají premiéra a jeho ministry naprosto v klidu. Vláda vpodstatě přišla jen s příspěvkem na bydlení, který záměrně nastavila tak, aby co nejvíc lidí odradila. To se jí povedlo, protože z 200 tisíc lidí, kteří mají na příspěvek nárok, podalo žádost jen 40 tisíc znich.

Jediné, co Fialovi a jeho ministrům jde, je vysílat signály a vyčkávat. Chápu, že vpětikoalici se domluva hledá těžko, ale možností pomáhat je spousta. Stačí chtít se s lidmi podělit o desítky miliard korun vybraných kvůli inflaci navíc na dani z přidané hodnoty. Hnutí ANO proto přichází sdvanácti opatřeními proti drahotě.

Navrhujeme:

1) mimořádný příspěvek pro důchodce nad zákonnou a inflační valorizaci ve výši 6 000 korun

2) zvýšení rodičovského příspěvku z 300 tisíc na 400 tisíc korun s pravidelnou valorizací

3) zvýšení příspěvku na mobilitu z 550 na 2 000 korun měsíčně;

4) vrácení slevy na jízdném pro seniory astudenty na původní úroveň 75 procent

5) zvýšení životního a existenčního minima o 20 procent místo vládou prosazených 10 procent

6) odpuštění poplatků občanům a zaměstnavatelům za obnovitelné zdroje

7) prosazení zastropování cen emisních povolenek na Evropské radě

8) snížení sazby DPH na 0 % na elektřinu, plyn a topení na rok 2022

9) zastropování pohonných hmot na maximálně 36 korunách za litr formou snížení daně z přidané hodnoty nebo spotřební daně

10) nákup plynu prostřednictvím distributorů na alespoň 3 měsíce se státní garancí dorovnání cenového rozdílu

11) snížení daně z přidané hodnoty u základních potravin z 15 procent na 0 % azastropování cen u základních potravin

12) zvýšení platů státních zaměstnanců

To vše jsou reálné, relativně snadno arychle proveditelné kroky, které by citelně srazily inflaci. Pokud bude Fialova vláda dál sedět s rukama v klíně, inflace brzy podle odborníků přesáhne i 15 procent. Svým občanům pomáhá 24 z 27 zemí Evropské unie, mimo jiné i Rakousko nebo Německo, stav veřejných financí mají přitom mnohem horší než my.

Cesta do recese

Česko je šestá nejméně zadlužená země vEvropské unii. O to nesmyslnější je tvrdošíjnost Fialovy vlády, která neváhá obětovat životní úroveň vlastních občanů, aby mohla do světa vykřikovat, jak šetří. Petr Fiala se Zbyňkem Stanjurou nezadržitelně vedou Česko do hluboké recese, stejně jako Petr Nečas s Miroslavem Kalouskem po ekonomické krizi před dvanácti lety.

Tady nejde o Ukrajinu. Vláda dobře ví, že v zahraniční politice a při řešení uprchlické krize má – přes některé výhrady – podporu hnutí ANO. Z opozice pomáháme, jak můžeme, penězi nebo materiální pomocí. Pomoc pro Ukrajinu a pro uprchlíky jsme nikdy nezpochybňovali. Zároveň ale nikdo nemůže očekávat, že budeme mlčet, když vidíme, jak vláda neřeší problémy našich občanů a třetině společnosti hrozí pád do Fialovy chudoby.

Je to tedy Petr Fiala, kdo svou nečinností vytváří sociální napětí a rozeštvává společnost. Vláda má umět řešit všechny krize naráz. Pokud to nezvládá, ať radši podá demisi.