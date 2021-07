Platy pro lékaře jako v Německu. Babiš představil revoluci ve zdravotnictví

Píše o tom alespoň ve své nové předvolební knize nazvané Sdílejte, než to zakážou! Mimochodem hned v jejím úvodu premiér slibuje, že je to naposledy, co kandiduje do Sněmovny.

„K doktorovi se dostavíte v termínu, který si sami vyberete. Pohodlně z domova přes internet nebo videohovor. Jak kdo chce. Kdo si chce povídat, bude si povídat. Kdo chce klikat v mobilní aplikaci, může klikat. Ale podstatné je, že si ten termín vyberete vy. Vy sami. Protože vy jako občan to platíte ze svých daní,“ rozepisuje se o zdravotnictví budoucnosti Babiš. Ten chce, aby online fungovaly ale nejen objednávky.



„Když už jde opravdu do tuhého a lékař zjistí, že je život pacienta v ohrožení, musíme být schopní zajistit ty nejmodernější a nejlepší léky naprosto pro každého. A teď nemyslím jen nové typy léků,“ píše v knize Sdílejte, než to zakážou! předseda hnutí ANO Babiš. Zároveň s tím ale také chce, aby pacientů v ohrožení bylo co nejméně. Aby cílem českého zdravotnictví bylo předcházet onemocněním. Lidé měli správný životní styl, stravovací a pitné návyky, nechovali se rizikově.

Odměny a bonusy

Pokud by navíc k tomu lidé dodržovali a pravidelně absolvovali předepsané preventivní prohlídky, měli by za to podle Babiše získat finanční nebo věcný bonus. „Péče o zdraví není jen úkolem zdravotnického systému, ale hlavně každého z nás, takže chceme zvýhodnit všechny lidi, kteří řádně pečují o své zdraví a dodržují pokyny svého lékaře,“ upřesnil premiér, který chce také motivovat lékaře, sestry a další zdravotnický personál, aby neodcházeli z českého zdravotnictví.



„Potřebujeme víc lékařů. Mnohem víc. A proto pro ně chci platy, jako mají v Německu,“ uvedl s tím, že pokud i po volbách zůstane premiérem, tak se postará o to, aby revoluci v českém zdravotnictví prosadil.

Migranti a Piráti

Nová Babišova publikace ovšem není jen o zdravotnictví. Je rozdělena do několika kapitol a předseda ANO v jedné z nich například vysvětluje také to, proč nechce, aby zapadlo téma migrace, byť země není v tuto chvíli přímo ohrožena přílivem nelegálních uprchlíků. „Umělý transfer tisíců, nebo dokonce desítek tisíc lidí napříč Evropou v rámci přerozdělování by další vlnu pandemie umocnil,“ píše Babiš v knize, z níž MF DNES získala dvě kapitoly.



V dalších kapitolách se pak premiér rozepsal i o všech svých ženách, návštěvě Bílého domu, setkání s císařem nebo špičkovými vědci, či se spoustou lidí, kteří jej inspirovali svojí životní zkušeností. Lidé se také dozvědí, jak on sám prožil covidový rok 2020. V knize ale samozřejmě nezapomíná ani na své prozatím největší politické rivaly, tedy Piráty.

„Piráti o dobrovolném přijímání migrantů záměrně nemluví a snaží se odvádět pozornost tvrzením, že odmítají povinné kvóty. Bodejť by ne, když jsem je s Viktorem Orbánem zarazil,“ zmínil v narážce na politické protivníky Babiš. Mimochodem maďarský premiér mu také do knihy věnoval vzpomínku.



První knížku O čem sním, když náhodou spím Babiš vydal před volbami v roce 2017. Podle dostupných informací ji četlo více než čtyři sta tisíc lidí. Druhá publika opět ve formátu nejmenšího paperbacku, který se vejde do kapsy saka nebo kabelky, by v elektronické podobě měla být k dispozici v pátek. V tištěné verzi v nákladu 300 tisíc výtisků má být k dostání v srpnu. Bude zdarma.