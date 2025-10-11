Ať si Motoristé dají do vlády experty jako SPD, říká Babiš. Macinku nepřesvědčil

Předseda ANO Andrej Babiš míní, že Motoristé by měli, stejně jako SPD, na ministerské posty navrhnout odborníky. Reagoval tak na aktuální situaci spojenou s údajnými smazanými příspěvky Filipa Turka, které měly obsahovat mimo jiné rasistické výroky.

„Nejlepší by bylo řešení, o kterém mluví prezident Klaus – aby si Motoristé dali do vlády experty, stejně jako SPD. Absolutní ideál,“ uvedl Andrej Babiš v sobotu na svém Instagramu.

Své sledující vyzval, aby se obrátili na předsedu Motoristů sobě Petra Macinku. „Tak zkuste psát Macinkovi, možná ho ukecáte. Já jsem to nedal. Jsem rád, že jsme se domluvili na těch rezortech,“ dodal.

Turka viní z rasismu ve smazaných výrocích. Závažné, chci schůzku, říká Babiš

Babiš tak reagoval na problém čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka. Ten podle serveru Deník N opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů. Turek publikaci svých výroků označil podle Deníku N za nestoudnou snahu o diskreditaci.

Babiš v sobotu ráno uvedl, že dané výroky považuje za závažné a že se plánuje s Macinkou a Turkem příští týden sejít.

Vědci píší Babišovi a Pavlovi. Varují před tím, kdo povede resort životního prostředí

Na rozdělení křesel v možné budoucí vládě ANO, SPD a Motoristů se jejich představitelé dohodli v pátek. Kabinet má mít 16 členů včetně premiéra, tedy o jednoho méně, než má současná koaliční vláda premiéra Petra Fialy (ODS).

Podle předběžných informací by měl být kandidátem Motoristů na post ministra zahraničí právě Filip Turek, Petr Macinka by mohl zastávat funkci ministra životního prostředí. Motoristé by měli získat také ministerstvo kultury, které by měl vést Oto Klempíř, a nově vzniklé ministerstvo sportu, prevence a zdraví, jehož vedení by připadlo Borisovi Šťastnému.

