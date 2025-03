Trump správně varoval Zelenského, že si zahrává s třetí světovou, tvrdí Babiš

Zelenskyj, do něhož se v Bílém domě před novináři pustili jak Trump, tak viceprezident J.D. Vance, když jim vysvětloval, že Ukrajina potřebuje bezpečnostní garance, pak Bílý dům opustil a schůzka s americkým prezidentem se ani neuskutečnila.

„Evropa místo snahy o mír jako by přijala válku jako nový normál. Jako by se rozhodla bojovat do posledního ukrajinského vojáka,“ prohlásil ve Sněmovně předseda ANO a bývalý premiér.

Zelenskyj po návratu do Evropy jednal ve Velké Británii s předními evropskými politiky, kteří prezidenta a napadenou Ukrajinu podpořili a chování Trumpa a Vance k prezidentovi Ukrajiny je nepříjemně překvapilo.

„Místo hledání cesty k příměří slyšíme stále hlasitější výzvy k posílání dalších a dalších zbraní,“ řekl ve Sněmovně Babiš.

„Mír musí být prioritou,“ prohlásil předseda ANO a bývalý premiér Babiš.

Trump si od cesty prezidenta Ukrajiny sliboval to, že Zelenskyj podepíše dojednanou smlouvu o nakládání s nerosty vytěženými na Ukrajině. Ta ale bezpečnostní záruky pro Ukrajinu neobsahuje.

Trump nařídil přerušit americkou vojenskou pomoc Ukrajině. Vedení Ukrajiny musí podle něj přesvědčit, že chce jednat o míru, aby dodávky zbraní obnovil.