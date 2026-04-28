Babiš se přesunul do Kazachstánu, přijme jej tamní premiér. Delegaci opustil šéf ČEZ

Eva Pospíšilová
  12:18
Od našich zpravodajů v Kazachstánu - Premiér Andrej Babiš (ANO) pokračuje ve své „kavkazské misi“. Z Ázerbájdžánu se společně s prvním místopředsedou vlády Karlem Havlíčkem a podnikatelskou delegací přesunul do kazašské Astany. I zde se setká s nejvyššími politickými činiteli a čeká ho i jednání o nových kontraktech. V úterý se Babiš sejde s předsedou vlády Olžasem Bektenovem, zítra jej přijme prezident Kasym-Žomart Tokajev.
Přílet premiéra Andreje Babiše (ANO) a Karla Havlíčka (ANO) na letiště v Astaně (Kazachstán). (28. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Z letiště, kde na Babiše a další členy delegace opět čekalo slavnostní uvítání, zamířil na kazašský Úřad vlády. Oproti Ázerbájdžánu se ale po setkání neočekává žádná tisková konference, alespoň ne pro české novináře.

Přílet premiéra Andreje Babiše (ANO) a Karla Havlíčka (ANO) na letiště v Astaně (Kazachstán). (28. dubna 2026)
Přílet premiéra Andreje Babiše (ANO) a Karla Havlíčka (ANO) na letiště v Astaně (Kazachstán). (28. dubna 2026)
Přílet české delegace na letiště v Astaně (Kazachstán). Na snímku Jan Hamáček. (28. dubna 2026)
Přílet premiéra Andreje Babiše (ANO) a Karla Havlíčka (ANO) na letiště v Astaně (Kazachstán). (28. dubna 2026)
Do Kazachstánu loni z České republiky směřovalo ze zemí, které delegace vedená Babišem a Havlíčkem do čtvrtka navštíví, nejvíc exportu. Jeho hodnota dosáhla 13,1 miliardy korun a hlavní položkou vývozu byly počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, včetně souvisejících služeb a prací. Hned za nimi se umístila motorová vozidla.

I proto se očekává, že zástupci českých firem zde uzavřou další pro ně výhodné kontrakty. A to zejména v oblastech energetiky, dopravy, strojírenství či obranného průmyslu.

Babiš s Havlíčkem jsou na Kavkaze. Budou řešit ropu i nové projekty

„Máme tam několik důležitých kontraktů dodávek českého průmyslu, memoranda a chceme i jako vláda vyjádřit u některých projektů připravenost vytvořit finanční nástroje podpory,“ sdělil k cestě vicepremiér, podle něhož je tentokrát celá cesta o velmi konkrétních jednáních a dodávkách. Jak Havlíček, tak premiér budou současně vyjednávat i o nových dodávkách plynu a ropy.

Co se té týče, tak v loňském roce byl největším dovozcem do Česka Ázerbájdžán. I v případě Kazachstánu byla nejdůležitější dováženou komoditou ropa a zemní plyn.

Babiš v Ázerbájdžánu: Česko stojí ve frontě na plyn, pro Baku jsme prioritní partner

O dodávkách plynu se už jednalo v Ázerbájdžánu. O kontrakt tam usiluje ČEZ. A to proto, že Česká republika chce ročně odebírat až dvě miliardy metrů krychlových, dodávky by mohly začít mezi roky 2028 a 2029, řekl k tomu ministr průmyslu a obchodu Havlíček. V podnikatelské delegaci a u ázerbájdžánského prezidenta byl kvůli tomu i generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Do Kazachstánu už ale neodletěl.

Zítra se česká delegace přesune do Uzbekistánu, kde misi po Ázerbájdžánu a Střední Asii ve čtvrtek zakončí.

Babiš se přesunul do Kazachstánu, přijme jej tamní premiér. Delegaci opustil šéf ČEZ

