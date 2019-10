Babiš chválí trestní oznámení na ty, kdo podle něj umožnili tunel v OKD

„Pan Bakala vytáhl z té firmy prostředky, je to sto miliard, nebo je to ještě víc. Hlavně považuji za nepřijatelné, že nebyl splněn slib, který dal, že prodá těm lidem byty za čtyřicet tisíc, a dnes ti lidé platí nájem asi sedm, osm tisíc. Považuji to za skandál,“ prohlásil předseda vlády.

„Politická odpovědnost je na vládě, která to schválila. Přístup Sněmovny je správný a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Tahle privatizace poškodila celý region,“ řekl v úterý Babiš.

Trestní oznámení se státu prodraží, předpovídá Zaorálek

Za „plácnutí do vody“, které se státu velmi prodraží, označil naopak ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD trestní oznámení, která parlamentní vyšetřovací komise podá na některé bývalé členy vlády. Zaorálek, který byl také členem komise, než se stal ministrem kultury, tvrdí, že komise nenašla žádné nové důkazy. „Pod tím, co nyní ta komise zveřejňuje, pod tím bych se rozhodně nemohl podepsat,“ řekl Zaorálek.

„My jsme se zabývali celým vývojem kolem společnosti OKD od roku 1990 do roku 2004 a v tom období došlo k docela vážným selháním státu. Stát opravdu nebyl příliš bystrý v jednání s různými finančními společnostmi a opakovaně selhával. Základní selhání státu se událo v roce 1996, kdy stát dobrovolně souhlasil s tím, že přijde o majoritu, vlastně odevzdal tři a půl miliardy za jednu korunu,“ uvedl ministr kultury z Moravskoslezského kraje.

V roce 1996, když stát ztratil v černouhelné společnosti majoritu, byl premiérem Václav Klaus, tehdejší předseda ODS.

Pak už byla pozice státu velmi špatná, zdůraznil Zaorálek. „Byl už jen v roli někoho, kdo jen prosil a klečel, jestli by náhodou ještě ten vlastník mu z toho něco nepustil. V této naprosto nevýhodné, špatné pozici byl potom už celou dobu od roku 1996,“ řekl ministr.



Sněmovní vyšetřovací komise v úterý oznámila, že podá v souvislosti s privatizací OKD trestní oznámení mimo jiné na expremiéra Bohuslava Sobotku z ČSSD, který byl ministrem financí v době, kdy stát prodával menšinový podíl v uhelné společnosti, na bývalé ministry průmyslu a obchodu Milana Urbana a Vladimíra Dlouhého a také na Jiřího Skalického. Trestnímu oznámení budou čelit také podnikatelé Zdeněk Bakala a Viktor Koláček.

„Na pana Sobotku bylo trestní oznámení podáno už třikrát, pokud vím, v té věci. Je možné to zopakovat, ale já vím z toho, co jsme dělali, že tam nejsou nové důkazy,“ řekl Zaorálek. Bez toho není možné podávat trestní oznámení.

„Já si myslím, že to je plácnutí do vody,“ zdůraznil ministr z ČSSD. Je si jist, že řada lidí, na něž nyní dává parlamentní komise trestní oznámení, bude žalovat stát a že se to státu prodraží. Předpověděl, že spory u soudů vyjdou na statisíce korun a že je nakonec stát prohraje.