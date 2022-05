Kandidaturu rozhodnu na poslední chvíli, žena mě na Hradě nechce, řekl Babiš

„Všichni chtějí, abych kandidoval, ale rozhodnu se až na poslední chvíli. Ovlivní to strašně moc věcí a moje žena je zásadně proti. Věnoval jsem deset let života politice, poškodilo to moji rodinu, zdraví, musím to zvážit,“ řekl Babiš.

K Babišově případné kandidatuře se naposledy letos v únoru vyjádřil prezident Miloš Zeman. Přiznal, že pořád platí, že by dal svůj hlas právě Babišovi, který u něho navzdory některým chybám zatím mírně vede. Zeman je přesvědčen o tom, že Babiš se prezidentské volby zúčastní. Loni v prosinci Babiš řekl, že své definitivní rozhodnutí chce oznámit letos v září.

Expremiér v polovině května vyrazil na se svým obytňákem po republice. První zastávkou byla Břeclav, v dalších dnech plánoval objíždět jižní Moravu. „Vracím se k roku 2013, kdy jsem také objížděl republiku. Mám i stejné oblečení,“ vtipkoval na benzínce u Průhonic, kde jeho tour s heslem „Zase bude líp“ tehdy odstartovala.

Na dotaz za jak silné soupeře by případně považoval již potvrzené kandidáty na prezidenta, kterými jsou předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula nebo bývalý armádní generál Petr Pavel, nechtěl odpovídat.

„Zastupoval jsem prezidenta v NATO, znám většinou prezidentů na celém světě, ekonomická diplomacie mě baví, umím ji. Kdybych kandidoval a kdybych se dostal do druhého kola, všichni zase budou proti Babišovi, ale šel bych tam kvůli lidem, protože lidé to chtějí,“ uzavřel Babiš.

Mnohem raději by zastával post ministra zdravotnictví. „V resortu je tolik projektů ke covidu, k prevenci rakoviny, jsem přesvědčený, že tam zachráníme tisíce lidí, tisíce životů,“ dodal.

Rusnokova drahota a neschopnost pětikoalice

Kritizoval znovu Českou národní banku i nynější vládu. „Současná Česká národní banka a pan Rusnok jsou největší neštěstí pro všechny mladé lidi a občany s hypotékami. Je to kombinace asociální vlády s katastrofou ČNB,“ uvedl.

„Proč mají lidé platit tolik na hypotéku, když Evropská centrální banka má nulu? Lidé v ČNB jsou teoretici a nerozumí tomu. Jsou odtrženi od života. Mladé rodiny si nepořídí na hypotéku byt. Je to jediná banka, která takto brutálně navyšuje sazbu. Kdybych byl premiér, křičím,“ dodal Babiš.

Reagoval tak na zvýšení základní úrokové sazby o 0,75 procentního bodu na 5,75 %. Takto vysoko byla základní úroková sazba naposledy v roce 1999. Zároveň šlo o šesté nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou.

„Čím vyšší sazby, tím vyšší inflace. Je to Rusnokova drahota a Fialova neschopnost lidem vrátit peníze,“ řekl.

Na závěr dodal, že teď se stará hlavně sám o sebe, o lidi se musí postarat vláda pod vedením premiéra Petra Fialy. „Mám váhu, kterou jsem měl v červenci 2013, mám 78 kilogramů, cvičím, starám se o sebe, bojuji sice za vás, ale o vás se teď stará premiér Fiala,“ uzavřel.