Rozpočet EU, který předseda Evropské rady António Costa představil teprve v sobotu, se stal terčem kritiky Babiše i ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Vládním představitelům vadí, že v přepracovaném návrhu rozpočtového rámce na roky 2028 až 2034 je o 204 miliard eur (asi pět bilionů korun) méně než v původním návrhu Evropské komise.
|
Sebrat Česku a dávat Ukrajině? Rozpočet EU je absolutně nepřijatelný, řekl Babiš
Babišovi na navrhovaném rozpočtu nejvíce vadí to, že škrty se dotýkají také České republiky. „Je to pro nás absolutně nepřijatelné,“ řekl premiér v neděli. Česko podle něj do unijního rozpočtu přispívá stále víc peněz. „Teď v rámci návrhu irského předsednictví nám dokonce mají snížit rozpočet o 7,5 miliardy korun,“ dodal.
Problematické je podle Babiše a Macinky také přispívání na pomoc Ukrajině z evropského rozpočtu. Podle obou členů vlády by měla Ukrajina dostávat peníze mimo evropský rozpočet.