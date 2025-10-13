Babiš bude jednat s Turkem kvůli postům, které šokovaly a k nimž se nehlásí

Šéf ANO Andrej Babiš, který sestavuje vládu, se odpoledne v 15 hodinách setká s předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou a kandidátem strany na ministra zahraničí Filipem Turkem, oznámil ve svém ranním videu. Budou řešit aféru, která vypukla kolem výroků Turka na sociálních sítích.

Zleva: Filip Turek, Andrej Babiš | foto: Koláž iDNES.cz

„Ty informace jsou závažné. Nejlepší by bylo, kdyby Motoristé si dali do vlády experty tak jako SPD,“ uvedl o víkendu Babiš.

Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.

Macinka bude trvat na nominaci Turka, experty za Motoristy ve vládě odmítá

Motoristé podávají trestní oznámení

Strana se za něj postavila a odpoledne podá mluvčí Motoristů sobě jménem strany trestní oznámení. Macinka prohlásil, že náhradníka za Turka strana nehledá.

Výroky pobouřily politiky opozice a část romských sdružení.

Na rozdělení vládních křesel se představitelé ANO, SPD a Motoristů dohodli v pátek. Vítěz voleb ANO má mít ve vládě devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, a Motoristé čtyři. SPD navíc získá funkci předsedy Sněmovny pro svého lídra Tomia Okamuru. Tento týden mají také začít debaty o vládním programu.

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Macinka v neděli řekl, že Motoristé sobě budou nominovat do vlády své poslance a strana bude buď ve vládě, nebo v opozici.

Místopředsedové Sněmovny budou čtyři. Babiš bude kvůli Macinkovi jednat s ekology

Babiš také řekl, že místopředsedové Sněmovny budou nově jen čtyři. „ednání o rozdělení výborů a komisí jsme taky ukončili,“ říká ve videu Babiš.

Vědci píší Babišovi a Pavlovi. Varují před tím, kdo povede resort životního prostředí

V pátek bude jednat se zástupci ochránců přírody, kteří mají výhrady k tomu, aby se Macinka stal ministrem životního prostředí.

Jako jednu z prvních věcí by totiž Macinka chtěl vypovědět pařížskou klimatickou dohodu podobně jako americký prezident Donald Trump. Schválit by to musel parlament. V předvolební debatě CNN Prima News Macinka řekl, že by ho lákalo provést kontrarevoluci na ministerstvu životního prostředí. „Se zelenými živly bychom si poradili,“ prohlásil Macinka.

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

