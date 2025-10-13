Babiš bude jednat s Turkem kvůli postům, které šokovaly a k nimž se nehlásí

„Ty informace jsou závažné. Nejlepší by bylo, kdyby Motoristé si dali do vlády experty tak jako SPD,“ uvedl o víkendu Babiš.
Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.
Macinka bude trvat na nominaci Turka, experty za Motoristy ve vládě odmítá
Motoristé podávají trestní oznámení
Strana se za něj postavila a odpoledne podá mluvčí Motoristů sobě jménem strany trestní oznámení. Macinka prohlásil, že náhradníka za Turka strana nehledá.
Výroky pobouřily politiky opozice a část romských sdružení.
Na rozdělení vládních křesel se představitelé ANO, SPD a Motoristů dohodli v pátek. Vítěz voleb ANO má mít ve vládě devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, a Motoristé čtyři. SPD navíc získá funkci předsedy Sněmovny pro svého lídra Tomia Okamuru. Tento týden mají také začít debaty o vládním programu.
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Macinka v neděli řekl, že Motoristé sobě budou nominovat do vlády své poslance a strana bude buď ve vládě, nebo v opozici.
Místopředsedové Sněmovny budou čtyři. Babiš bude kvůli Macinkovi jednat s ekology
Babiš také řekl, že místopředsedové Sněmovny budou nově jen čtyři. „ednání o rozdělení výborů a komisí jsme taky ukončili,“ říká ve videu Babiš.
Vědci píší Babišovi a Pavlovi. Varují před tím, kdo povede resort životního prostředí
V pátek bude jednat se zástupci ochránců přírody, kteří mají výhrady k tomu, aby se Macinka stal ministrem životního prostředí.
Jako jednu z prvních věcí by totiž Macinka chtěl vypovědět pařížskou klimatickou dohodu podobně jako americký prezident Donald Trump. Schválit by to musel parlament. V předvolební debatě CNN Prima News Macinka řekl, že by ho lákalo provést kontrarevoluci na ministerstvu životního prostředí. „Se zelenými živly bychom si poradili,“ prohlásil Macinka.