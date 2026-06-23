Babiš se před summitem V4 setkal s Magyarem. Visegrád bude fungovat, věří

Babiš před odletem řekl novinářům, že s předsedou nové maďarské vlády bude jednat o vzájemných vztazích, poukázal na významné maďarské investice v Česku, například v Aero Vodochody, a spolupráci označil za velice úspěšnou.
S premiéry V4 bude Babiš podle svých slov mluvit o cenách energií, situaci v Hormuzském průlivu, válce na Ukrajině a víceletém finančním rámci Evropské unie. Premiéři V4 se už tento měsíc krátce sešli před začátkem summitu Evropské unie v Bruselu.
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Na spolupráci s Magyarem se těším, pomůže obnovit V4, doufá Babiš
V úterý budou mít podle šéfa české vlády víc času na hlavní témata. Český premiér označil země V4, které mají dohromady více než 60 milionů obyvatel, za perspektivní a úspěšný region, který pojí řada společných projektů, například rychlého železničního spojení mezi Budapeští, Bratislavou, Brnem, Ostravou a Varšavou. Ocenil, že Magyar setkání předsedů vlád V4 inicioval.
Babiš letos březnu prohlásil, že V4 nefunguje kvůli napětí mezi Polskem a Maďarskem, kvůli vztahům mezi polským premiérem Donaldem Tuskem a tehdejším šéfem maďarské vlády Viktorem Orbánem. Orbán v dubnu prohrál volby a do čela vlády se dostal Magyar. Babiš následně uvedl, že se těší na spolupráci a domnívá se, že nastal správný čas obnovit V4.
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V úterý český premiér označil vítězství Magyara ve volbách za impozantní a ocenil, že V4 může znovu fungovat.
Spolupráce mezi zeměmi V4 byla v uplynulých letech oslabená zejména kvůli odlišným pohledům na válku, kterou v únoru 2022 zahájilo Rusko svou rozsáhlou vojenskou invazí na Ukrajinu. Magyarův předchůdce v čele maďarské vlády navzdory ruské agresi udržoval s Moskvou dobré vztahy.