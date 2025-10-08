Už nic nekomentujte, vyzval Babiš SPD a Motoristy. O vládě chce mít jasno do pátku

Matěj Svěrák
  9:37
Vítěz voleb a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve středu vyzval šéfa SPD Tomia Okamuru a předsedu Motoristů Petra Macinku, aby už jednání o nové vládě nijak veřejně nekomentovali. Podle Babiše tím celý průběh komplikují. Doufá, že se s Motoristy a SPD ohledně půdorysu nové vlády dohodnou do tohoto pátku.

„Vyjednáváme, pokračuje to. Včera jsem poprosil pana Okamuru a Macinku, aby vyjednávání nekomentovali... Protože potom mají novináři stále tendenci vyjednávat. S novináři nebudu vyjednávat. Když to dojednáme, jdu za panem prezidentem. A já doufám, že to bude do pátku,“ prohlásil předseda ANO Babiš ve videu, které zveřejnil na svém Instagramu.

Zároveň věří, že do prvního zasedání nové Poslanecké sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na pondělí 3. listopadu, bude už hotová koaliční smlouva.

Okamura chce vyměnit šéfa policie. Nevhodný výrok, váhá Babiš dát SPD vnitro

Babiš mimo to ve videu obvinil dosluhující ministry dopravy Martina Kupku a financí Zbyňka Stanjuru, že svými jednáními způsobili rozpočtovou paralýzu státu.

„Stanjura způsobil deficit osmdesát miliard. Já žádám ministra Kupku, aby nás fakt k hledání peněz na dopravu nevyzýval, protože do nástupu nové vlády je za to odpovědný on,“ sdělil Babiš.

Prezident Petr Pavel přijal na jednání Andreje Babiše. (5. října 2025)
Andrej Babiš, Petr Macinka a Tomio Okamura
Prezident Petr Pavel přijal na jednání Andreje Babiše. (5. října 2025)
Tomio Okamura a Radim Fiala (SPD) přijeli na Hrad na povolební schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
24 fotografií

Už v úterý Babiš zkritizoval Okamurův výrok o tom, že by v případě vstupu do vlády usiloval o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Okamura to zdůvodnil mimo jiné vlastním stíháním v případu loňských předvolebních plakátů. Vondrášek v reakci řekl, že policejní prezident nemá kompetenci k zahájení trestního stíhání. Šéf ANO označil Okamurovo prohlášení za nevhodné.

Šéf Motoristů Macinka sám několikrát uvedl, že si přeje pro sebe získat ministerstvo životního prostředí. Čestný prezident Motoristů Filip Turek pak přiblížil, že nově zvolený poslanec této strany Oto Klempíř je podle něj perfektním kandidátem na ministra kultury. Sám Turek připustil, že se jedná i o něm jako o možném ministrovi zahraničí.

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda
