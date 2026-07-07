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Babiš jede do Ankary spojencům lhát, čeká ho studená sprcha, tvrdí Hřib

Josef Kopecký
  9:38

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na mimořádné schůzi Sněmovny (29. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš letí do Ankary našim spojencům v NATO lhát, tvrdí předseda Pirátů Zdeněk Hřib s odkazem na to, že Česko neplní ani závazek 2 procent HDP na obranu. „Andreje Babiše čeká v Ankaře studená sprcha a já doufám, že se konečně probere,“ prohlásil Hřib. „To nebude pro Českou republiku vůbec příznivý summit,“ míní i předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Babiš před odletem řekl, že jeho vláda příští rok navýší výdaje na obranu o 36 miliard korun a v roce 2027 splní to, co ukládá i zákon, vydávat na obranu minimálně dvě procenta HDP. Letos to podle něj spíš nesplní.

„Když premiér říká, že tam nechce pana prezidenta, tak já tam nechci pana Babiše,“ řekl ve Sněmovně předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Reagoval tak na Babišova slova, který ještě těsně před odletem do Ankary řekl, že by prezident Petr Pavel měl summit NATO nechat na jeho vládě, protože je to ona, kdo rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice a zodpovídá se parlamentu.

„Panu prezidentovi držíme palce, ať si to užiíje, a přiveze si spoustu fotografií,“ řekl ještě na letišti ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka, který dlouhodobě usiloval o to, aby prezident Petr Pavel do Ankary neletěl. Nakonec to vládě nařídil Ústavní soud, že mu nesmí bránit ve výkonu jeho ústavních pravomocí.

Ať si to Pavel užije a přiveze si fotky, řekl před odletem na summit Macinka

„Mohli bychom se tomu smát, ale vidí to naši spojenci. Přijíždíme na ten summit s pověstí rozhádanosti,“ řekl k nejnovějším vyjádřením ministra zahraničí Macinky k prezidentovi Petru Pavlovi předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Je to ostuda a je to pro ČR škodlivé,“ míni Havel.

„Motoristé se mstí panu prezidentovi a pan premiér si je neumí zkrotit. Poškozuje nás to před našimi partnery,“ řekla také místopředsedkyně STAN a šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová.

Zúčastním se neformální večeře lídrů, oznámil Pavel. Pozval ho Erdogan

„Babišova, Okamurova a Macinkova koalice se zoufale snaží poškodit vrchního velitele ozbrojených sil,“ kritizoval ve Sněmovně na začátku mimořádné schůze k EET předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Prezident Pavel se nakonec v Ankaře účastní už v úterý neformální večeře lídrů. Ale ne protolo, že by tam šel s premiérem Andrejem Babišem, jehož doprovodí manželka Monika. Pavla na neformální večeři pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan.

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