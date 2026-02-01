Jsem rád, že lidé mohou vyjadřovat názor na cokoli, řekl Babiš o akci za Pavla

V centru Prahy se na Staroměstském a na Václavském náměstí přišlo podle šéfa Milionu chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře podpořit Pavla osmdesát až devadesát tisíc lidí. Oznámil, že výzvu na jeho podporu už podepsalo přes 600 tisíc lidí. Až bude podpisů milionu, uspořádá sdružení akci na pražské Letné.
„Respektuji právo voličů opozice vyjádřit svůj názor. Myslím, že by ale i oni měli respektovat, že v České republice proběhly před nedávnem volby a že politický proud, který dnes reprezentuje prezident Pavel, v nich neuspěl,“ komentoval pro iDNES.cz shromáždění na podporu prezidenta, předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka.
Naděje. To je vzkaz, který si odnáším ze Staromáku. A ten vzkaz je silný a pro nás, politiky, moc potřebný. Politika není matematika. Nenecháme se ve sněmovně zastavit a zastrašit většinou stoosmičky. Společně s dalšími opozičními stranami a posíleni nadějí ze Staromáku i dalších míst budeme ze všech sil bránit rozkladu demokracie a projídání budoucnosti naší země,“ napsal na X k demontraci na podporu prezidenta Petra Pavla předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan.
Aktualizujeme.