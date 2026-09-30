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Babiš je dotační feťák, řekl Hřib. Rakušan označil premiéra za zbabělce

Josef Kopecký
Přímý přenos   12:52aktualizováno  14:10
Premiér Andrej Babiš je podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba „dotační feťák“ a jeho Agrofert stále sosá dotace. Tak ostře se Hřib do předsedy vlády pustil na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě. Premiér v jednacím sále nebyl a na Hřibův výpad zatím nereagoval. Své vystoupení měl Babiš už v úterý odpoledne, kdy mluvil přes hodinu a tři čtvrtě.

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„Přečtu, co si o vás myslí lidé, protože my jsme je požádali, aby nám zaslali svoje názory na tu vaši současnou vládu. Tak pojďme na to. Takže první pán nám napsal – Je někde seznam toho, za co těch 386 miliard utrácíme? Kam tečou ty další miliardy? Tak samozřejmě to asi pán směřuje k tomu, že ty miliardy tečou do kapsičky panu Babišovi přes Agrofert,“ prohlásil šéf Pirátů.

„Nedopusťte, aby tento horor pokračoval,“ vyzval Hřib voliče, aby příští týden přišli k senátním a komunálním volbám. Ty ale nemají na počet poslanců, o něž se opírá Babišova vláda, žádný vliv.

Vizí vlády Andreje Babiše je podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana zadlužená země. „Tohle určitě není cesta k prosperitě,“ prohlásil Rakušan.

„Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, před tím ostatním zavíráte oči,“ vyčetl nepřítomnému premiérovi. Škodí tím podle něj občanům vlastní země.

Za lež označil tvrzení koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, že bude konsolidovat zemi v druhé polovině volebního období. Vláda přitom na příští rok navrhuje schodek státního rozpočtu 386 miliard korun, druhý nejvyšší v historii samostatné České republiky.

Jste vázán smlouvou s tím, kdo odmítá Rusko označit za agesora, vyčetl Babišovi Rakušan

„Vy se nechováte jako spolehlivý spojenec, jako sebevědomý spojenec, který jasně a nekompromisně označí hrozby, které přicházejí z Ruska. No a proč ne? Protože nemůžete. Vy jste vázán za prvé svojí vlastní zbabělostí, ale za druhé koaliční smlouvou se stranou, která se vlastně bojí označit Rusko za původce agrese a která se bojí označit Ukrajince za oběť a která proti nim vede nejrůznější výpady předsudečného násilí, kterých jsme tady dlouhodobě svědky,“ vyčetl premiérovi šéf STAN v narážce na hnutí SPD šéfa Sněmovny Tomia Okamury a jeho výpady proti uprchlíkům před válkou, kterou rozpoutalo Rusko.

Šéfka poslanců STAN a místopředsedkyně hnutí Michaela Šebelová dodala, že je podle ní Babiš rukojmím antivaxerského hnutí SPD.

Vystoupení opozičních politiků před hlasováním o nedůvěře vládě nesleduje nejen Babiš, ale téměř prázdné jsou i vládní lavice.

Babiš i polovina ministrů jeho vlády vystoupili už v úterý, kdy koalice ANO, SPD a Motoristů sobě až na jednu výjimku nepustila opozici ke slovu. Mluvit mohl jen šéf ODS Martin Kupka. Pak se u řečnického pultu střídali už jen koaliční politici, s výjimkou šéfa Sněmovny Okamury. Pokračovalo to i ve středu dopoledne.

Tahle země není a nebude Babišistán, řekl Kupka k hlasování o nedůvěře vládě

Až kolem poledne se dostali ke slovu opoziční řečníci – šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, předseda strany Matěj Ondřej Havel a po nich Rakušan a šéf Pirátů Zdeněk Hřib.

Způsob hospodaření současné vlády opozice uvádí jako jeden z hlavních důvodů, proč pár dnů před komunálními a senátními volbami vyvolala mimořádnou schůzi s hlasováním o nedůvěře vládě.

Opozice ale nemá dost hlasů na svržení Babišova kabinetu, disponuje jen 92 ze 200 poslanců. K vyslovení nedůvěry vládě je třeba nejméně 101 hlasů.

Babiš si je tak jistý, že snaha opozice vyjádřit nedůvěru vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude marná. „Výsledek se dá očekávat,“ řekl v úterý.

Schůzi k nedůvěře uzmula vláda opozici. Krást nemám zapotřebí, řekl Babiš

Zájem vystoupit má i 58 poslanců bez přednostního práva

Zda se poslanci ve středu dostanou k hlasování o nedůvěře vládě, není jisté. Už v úterý někteří připouštěli, že jednat a hlasovat o vládě bude Sněmovna až ve čtvrtek.

Do rozpravy je přihlášeno i 58 poslanců bez přednostního práva. Zatím se ke slovu nedostal ani první z nich.

My ten podělaný Green Deal nemůžeme zrušit, stěžuje si šéf poslanců SPD Fiala

Hlasování o nedůvěře vládě vyvolala opozice letos už podruhé. Jejímu pokusu vláda odolala počátkem února, jen dvacet dnů poté, co získala důvěru od 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě.

Žádný z poslanců vládní koalice ani nyní nenaznačil, že by se mohl přidat k opozici a hlasovat s ní proti vládě Andreje Babiše.

Zdeněk Hřib (Piráti) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)
Předseda STAN Vít Rakušan na mimořádné schůzi před hlasováním o nedůvěře vládě (30. září 2026)
Matěj Ondřej Havel (TOP 09) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)
Vít Rakušan (STAN) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)
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