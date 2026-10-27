Přeji hodně štěstí a silného lídra. Babiš se vyjádřil k izraelským volbám

Netanjahu při obhajobě mandátu čelí kritice kvůli korupci, sporné reformě justice a především kvůli útoku ze 7. října 2023, jemuž jeho vláda nedokázala zabránit.
„Jsem si jist, že přátelství mezi našimi zeměmi bude pokračovat bez ohledu na to, kdo bude zrovna u moci,“ zdůraznil Babiš.
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Volit může v Izraeli přes sedm milionů lidí, sčítání hlasů začne hned po uzavření volebních místností v devět hodin večer středoevropského času. V prvním hlasování od tragického teroristického útoku hnutí Hamás z října 2023 lidé v Izraeli rozhodují, zda u vlády zůstane Netanjahuova pravicová koalice, nebo ji vystřídá opozice vedená centristou a bývalým šéfem armády Gadim Eisenkotem, jehož mírně favorizují průzkumy.
V zahraničí vůči izraelské vládě zaznívala kritika ohledně vysokého počtu civilních obětí izraelského tažení v Pásmu Gazy či podpoře rozšiřování židovských osad na palestinských okupovaných územích.
Premiér však tvrdí, že jeho vláda zasadila tvrdou ránu silám, které Tel Aviv považuje za nepřítele Izraele - Hamásu, libanonskému Hizballáhu a Íránu. Netanjahu, kterého před volbami podpořil americký prezident Donald Trump, sliboval, že kampaň proti Íránu bude pokračovat, pokud bude znovu u vlády.
Opozice slibuje, že rozpolcenou zemi znovu sjednotí a chyby z nedávné minulosti napraví. Hodlá zřídit nezávislou vyšetřovací komisi k útoku ze 7. října 2023 a posílit bezpečnost a ekonomiku země.
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Průzkumy v posledních týdnech před volbami ukazovaly, že blok opozičních stran má vůči současné vládní koalici mírný náskok, který by ale nestačil pro dosažení většiny 61 mandátů ve 120členném Knesetu. Klíčovou váhu tak mohou mít arabské strany, které odmítají spolupracovat s Netanjahuem.