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Andrej Babiš se nezúčastní oslav 17. listopadu, navštíví Izrael

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  9:40aktualizováno  9:52
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Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. října 2026)
Premiér Andrej Babiš a jeho izraelský protějšek Benjamin Netanjahu na tiskové...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) před schůzí vlády (26. října 2026)
Ministr pro sport, prevenci a zdraví z Motoristy sobě Boris Šťastný přichází na...
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Premiér Andrej Babiš (ANO) navštíví od 16. do 18. listopadu Izrael na pozvání předsedy tamní vlády Benjamina Netanjahua. Bilaterální jednání se zaměří zejména na spolupráci v obraně, včetně antibalistické ochrany, zdravotnictví a ochrany dětí, informoval úřad vlády. Návštěva, na které premiéra doprovodí část ministrů jeho kabinetu, se uskuteční ve dnech, kdy si Česko bude připomínat výročí sametové revoluce. Tradičních oslav 17. listopadu v Česku se tak premiér nezúčastní.

Cesty se zúčastní vedle premiéra ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) či náčelník Generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč. Součástí programu budou jednání členů vlády s jejich izraelskými protějšky, informovala Strakova akademie.

Babiš navštíví v blízké době Izrael. Chce řešit protivzdušnou obranu

Babiše mrzí, že nebude kvůli avizované návštěvě Izraele 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace, uvedl v tiskové zprávě, kterou oznámil úřad vlády termín cesty části vlády do Izraele. Babiš tam chce jednat o obraně či zdravotnictví.

„Mrzí mě, že letos nebudu moci jít 17. listopadu na Národní třídu, kam jinak chodím každý rok. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ uvedl premiér, který v posledních týdnech čelí kritice v souvislosti se záměrem vlády změnit financování České televize a Českého rozhlasu.

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