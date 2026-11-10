Andrej Babiš se nezúčastní oslav 17. listopadu, navštíví Izrael

Cesty se zúčastní vedle premiéra ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) či náčelník Generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč. Součástí programu budou jednání členů vlády s jejich izraelskými protějšky, informovala Strakova akademie.
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Babiš navštíví v blízké době Izrael. Chce řešit protivzdušnou obranu
Babiše mrzí, že nebude kvůli avizované návštěvě Izraele 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace, uvedl v tiskové zprávě, kterou oznámil úřad vlády termín cesty části vlády do Izraele. Babiš tam chce jednat o obraně či zdravotnictví.
„Mrzí mě, že letos nebudu moci jít 17. listopadu na Národní třídu, kam jinak chodím každý rok. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ uvedl premiér, který v posledních týdnech čelí kritice v souvislosti se záměrem vlády změnit financování České televize a Českého rozhlasu.