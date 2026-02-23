Babiš uvede Červeného do funkce ministra životního prostředí

Červený se v pondělí ráno v pražských Vršovicích potká také s Filipem Turkem (za Motoristy). Právě Turek byl dlouhou dobu jediným koaličním nominantem na funkci. Prezident Pavel ho ale opakovaně odmítl jmenovat. Své rozhodnutí zdůvodňoval především Turkovými příspěvky na sociálních sítích, ve kterých měl zlehčovat rasové útoky a adorovat nacismus.
Pavel jmenoval Červeného ministrem životního prostředí, vláda je kompletní
Dosud byl tak oficiálně ministrem životního prostředí a zároveň ministrem zahraničí Petr Macinka. Filip Turek získal místo vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a green deal a má pracoviště přímo v budově ministerstva. Červený podle svých slov spolu s Turkem a náměstkem Jaromírem Wasserbauerem budou na resortu tvořit „svatou trojici“. Červený kandidoval za Motoristy ve Středočeském kraji stejně jako Turek.
O klimatické politice se Červený opakovaně vyjadřoval, byť na rozdíl od svého spolustraníka Matěje Gregora, nepůsobil ve sněmovním výboru pro životní prostředí, ale u Motoristů byl označen jako odborník na digitalizaci. V únorovém rozhovoru pro server Seznam zprávy zpochybňoval boj proti klimatické krizi.
Zpochybňoval klimatickou krizi a nedávno dostudoval. Kdo je nový adept na ministra
Sám Červený se přitom věnoval projektům v oblasti environmentálního vzdělávání. Podle něj jsou ale projekty, které Macinka na resortu seškrtal, „klimatické náboženství“. „Já sám jsem úplně nesnášel, že většina těch projektů, které byly financovány, ať už z evropských zdrojů, se zabývala klimatologickým náboženstvím,“ řekl Červený ve zmiňovaném rozhovoru. Červeného osvětové programy se týkaly především boje proti plýtvání potravinami.