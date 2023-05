Babiš na Orbánově akci kritizoval EU. Odmítl výtky liberálů, k nimž se hlásí

Hnutí ANO je součástí ALDE. Ta v nedělním prohlášení uvedla, že na základě rozhodnutí svého kongresu prověří věrnost hnutí ANO a jeho vedení liberálním hodnotám a poslání ALDE a zatím nebude Babiše zvát na své akce.

„Pokud mluvíme o liberální straně, to znamená svoboda. My máme svobodu a já jsem svobodný člověk a když mě pozvali organizátoři na konferenci do Budapešti, tak jsem se svobodně rozhodl tam jít,“ řekl Babiš. Ve svém projevu hovořil o tom, že má velký zájem na tom, aby Evropa prosperovala a přežila dlouhodobý ekonomický souboj s velmocemi, poznamenal.

„V rámci ALDE iniciativa vznikla z absolutně bezvýznamné, malinké maďarské opoziční strany, která ve svém projevu lhala o mně a vytvořila nějakou rezoluci, která je absolutně nesmyslná,“ řekl dále Babiš. Bere to jako útok bezvýznamných stran skrze něj na Orbána.

Babiš se nedomnívá, že by záležitost mohla poškodit ANO před volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční příští rok. „Usilujeme o hlasy občanů České republiky. Naopak si myslím, že nás to může posílit,“ uvedl.

Babiš na konferenci mimo jiné také ostře kritizoval Evropskou unii, „byrokraty v Bruselu“ i takzvaný Green Deal (unijní Zelenou dohodu) o přechodu EU k obnovitelným zdrojům energií. Tato dohoda podle něj „zničí evropský průmysl a uvrhne lidi do chudoby“.