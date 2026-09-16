Podnikatelské fórum i setkání s premiérem Bulharska. Babiš s Havlíčkem míří do Sofie

Po příletu do Sofie se bude konat slavnostní ceremonie u pomníku neznámého vojína. Společná tisková konference po setkání Babiše s Radevem se očekává před polednem našeho času.
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Evropa není v nejlepší formě, varoval Babiš ve Slovinsku. A málo se mluví o míru, řekl
Babiš se potkal se svým bulharským protějškem už před dvěma měsíci na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Sofii navštívil Babiš jako premiér i v roce 2018, sešel se tehdy s předsedou vlády Bojkem Borisovem v době, kdy jeho země předsedala Evropské unii.
Odpoledne Babiš zahájí podnikatelské fórum a setká se s představiteli Bulharsko-české obchodní komory, následně bude jednat s Docovovou. Poté vystoupí na tiskové konferenci Havlíček k ekonomickým tématům. Na závěr návštěvy je v plánu setkání s krajany.