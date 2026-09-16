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Podnikatelské fórum i setkání s premiérem Bulharska. Babiš s Havlíčkem míří do Sofie

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  6:00
Andrej Babiš si po schůzce s Petrem Pavlem pochvaloval obnovení vzájemných...

Andrej Babiš si po schůzce s Petrem Pavlem pochvaloval obnovení vzájemných jednání. (14. září 2026) | foto: Anna Kristová, Anna Kristová,  MAFRA

Premiér Andrej Babiš a bulharský premiér Rumen Radev při jednání na summitu...
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Od naší zpravodajky v Sofii - Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ve středu navštíví Bulharsko. Babiš se setká se svým protějškem Rumenem Radevem a šéfkou Národního shromáždění Michaelou Docovovou. Politiky doprovodí početná podnikatelská delegace, součástí programu je česko-bulharské podnikatelské fórum.

Po příletu do Sofie se bude konat slavnostní ceremonie u pomníku neznámého vojína. Společná tisková konference po setkání Babiše s Radevem se očekává před polednem našeho času.

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Babiš se potkal se svým bulharským protějškem už před dvěma měsíci na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Sofii navštívil Babiš jako premiér i v roce 2018, sešel se tehdy s předsedou vlády Bojkem Borisovem v době, kdy jeho země předsedala Evropské unii.

Odpoledne Babiš zahájí podnikatelské fórum a setká se s představiteli Bulharsko-české obchodní komory, následně bude jednat s Docovovou. Poté vystoupí na tiskové konferenci Havlíček k ekonomickým tématům. Na závěr návštěvy je v plánu setkání s krajany.

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