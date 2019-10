Babiš se dohodl s Filipem, do zdravotnictví půjde pět miliard korun navíc

Babiš dosud úhradovou vyhlášku otevírat odmítal, v pátek ale připustil, že je to nutné kvůli kompenzaci zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře plošně o 1 500 korun. Platí i původní závazek rozdělit z rezerv pojišťoven dalších šest miliard, takže v rozpočtu přibude zhruba 10,8 miliardy korun.

Podle původního znění vyhlášky má být příští rok na zdravotní péči k dispozici 334 miliard korun. „Když vezmeme ty rezervy a k tomu 4,9 miliardy, tak se bavíme kolem 10,8 miliardy přibližně. To si myslím, že je blízko představám zástupců KSČM,“ uvedl po jednání Babiš.

Filip dodal, že skrze vyhlášku se rozdělí i šest miliard, které původně plánovalo ministerstvo distribuovat nad její rámec. „V podstatě se otevře úhradová vyhláška a prostřednictvím vyhlášky se celkový ten objem prostředků zvýší o 10,8 miliardy, což považuji za dobrý kompromis v řešení krize ve zdravotnictví,“ řekl.

Z pátečních jednání s poskytovateli péče vyplynulo, že peníze přidané do úhradové vyhlášky budou kompenzovat zvýšení platů a navýší se o 300 milionů rozpočet na domácí péči.

„Do vyhlášky jde řádově asi 4,8, téměř 4,9 miliardy, v tom si víceméně rozumíme, definitivně kolik půjde do vyhlášky a jak to bude, to ještě samozřejmě budeme diskutovat s ministrem a úředníky, ale nebude to míň, než jsme se tady domluvili,“ uvedl Filip.

Podle předchozí dohody měly pojišťovny rozdělit šest miliard podle smluv se zdravotnickými zařízeními tam, kde to bude podle nich potřeba. „Ty samozřejmě jsou domluveny a jsou i v těch plánech,“ řekl Babiš. Definitivní dohoda ohledně vyhlášky by měla vzniknout do příštího pátku, dodal.

Předseda KSČM předpokládá, že komunisté na základě páteční dohody pravděpodobně podpoří vládní návrh rozpočtu v prvním čtení Sněmovny.

Babiš několikrát úpravy vyhlášky odmítl, nyní je připustil kvůli schválenému zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře. „Je tady problém s plošným navýšením 1 500 korun pro všechny zaměstnance. Musíme se nad tím zamyslet a neopakovat chybu z loňského roku, kdy byla nejdřív vyhláška a v ní to nebylo zohledněno,“ vysvětlil dříve Babiš.

Po navýšení volají i sociální demokraté

Vládní ČSSD v pátek uvedla, že do lůžkové a domácí péče by mělo jít v příštím roce o sedm miliard korun víc, než navrhuje ministerstvo zdravotnictví. Dodala, že o návrhu diskutuje s koaličním hnutím ANO. Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech s ČSSD jednat o zdravotnictví odmítl kvůli dřívějšímu působení strany v čele resortu.

V nemocnicích a v domácí péči je podle ČSSD nejhorší situace. Už v letošním roce bude podle sociálních demokratů propad výnosů nemocnic u akutní a následné péče odhadem asi tři miliardy korun. To by podle ČSSD mělo být narovnáno vyhláškou na příští rok. Nemocnice zřizované ministerstvem zdravotnictví, což jsou zejména velké fakultní, podle ČSSD nyní dluží dodavatelům po splatnosti téměř pět miliard korun.



Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že meziročně půjde na zdravotní péči o 26 miliard korun víc, které rozdělí úhradová vyhláška. Do nemocnic půjde 14 miliard korun navíc, do domácí péče o 340 milionů víc než letos. Dalších šest miliard korun pojišťovny rozdělí podle smluv se zdravotnickými zařízeními tam, kde to bude podle nich potřeba. To ale sociální demokraté označují za nepřijatelné, peníze navíc by se měly podle nich rozdělit podle vyhlášky.