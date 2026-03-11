„Memorandum deklaruje společný záměr dále prohlubovat a systematicky rozvíjet vzájemnou spolupráci na strategické úrovni,“ stojí v důvodové zprávě Úřadu vlády, kterou server iROZHLAS.cz rovněž získal.
Země se podle záměru mají sblížit například v hospodářství, ale také v energetice, dopravě, obraně, kultuře, vzdělávání, vědě a výzkumu, zdravotnictví nebo financích.
Dokument má zdůrazňovat vůli obou zemí rozvíjet pravidelný strategický dialog. Cílem je také koordinovat postoje v zahraniční a evropské politice, zejména na úrovni Evropské unie, ale i v rámci NATO nebo Visegrádské skupiny. „Důraz je kladen na podporu bezpečnosti, stability a suverenity obou zemí,“ stojí v textu.
Tiskový odbor slovenského ministerstva zahraničních věcí serveru sdělil, že podpis memoranda by se měl uskutečnit 31. března 2026 na devátém společném zasedání obou vlád.
Dohoda o spolupráci začala vznikat po 8. lednu tohoto roku. Tehdy totiž Slovensko navštívil Andrej Babiš a šlo o jeho první návštěvu sousední republiky po znovuzvolení.
Slovenský premiér tehdy zdůraznil historické vztahy obou zemí. „Mám v hlavě a srdci jednu jistotu. Mohou se objevit různá vyjádření, ale ta zmizí s odchodem politiků, kteří je říkají. Bratrské vztahy dvou spřízněných států ale zůstanou,“ pronesl Robert Fico na lednovém setkání.
Tiskový mluvčí slovenského ministerstva zahraničních věcí serveru iROZHLAS.cz také potvrdil, že svou roli při přípravě dokumentu hrála i setkání ministrů. „Důležitým aspektem pro přípravu byly výsledky nástupních návštěv jednotlivých českých ministrů na Slovensku, které probíhají od konce roku 2025.“
Podle preambule memoranda má být cílem udržet mír v Evropě i ve zbytku světa. Pro obě republiky má být zásadní hodnotou také evropské společenství suverénních států. Slovenské ministerstvo zahraničních věcí navíc potvrdilo, že jde o první dokument tohoto typu mezi oběma zeměmi.
Memorandum počítá i s užší spoluprací v Evropské unii nebo OSN, zejména při kontrole exportu vojenského materiálu. Zmiňuje také spolupráci při výrobě zbraňových systémů a munice a zapojení výzkumných, technických i opravárenských podniků.
Vládní kabinet expremiéra Petra Fialy v předchozích letech omezil mezivládní konzultace se slovenskou vládou na minimum. Fiala to mimo jiné vysvětloval tím, že navázání intenzivnějších vztahů nepovažuje za vhodné kvůli „výrazným rozdílům v názorech na klíčová zahraničněpolitická témata“. Země se podle něj lišily zejména v pohledu na ruskou agresi na Ukrajině.
Omezení komunikace tehdejší vlády se Slovenskem Andrej Babiš v minulosti opakovaně kritizoval. „Tohle je mezinárodní politika, ne dětské hřiště. Tam možná platí, že chová-li se někdo špatně, přestanete se s ním bavit. Vláda se ale nemá chovat jako malé dítě,“ uvedl.