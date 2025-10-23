Babiš tepe Fialu kvůli klimatickým cílům. Taky s nimi nesouhlasím, řekl premiér

Autor: ,
  10:13
Premiér Petr Fiala z ODS zopakoval, že Česko nesouhlasí s unijním klimatickým cílem snížit emise skleníkových plynů o 90 procent do roku 2040. Na nadcházející Evropské radě se o tom ale podle Fialy rozhodovat nebude. Šéf hnutí ANO a pravděpodobný předseda vlády Andrej Babiš premiéra ve videu vyzval, aby klimatický plán odmítl.

„Je to ambice nerealistická, která nezohledňuje ekonomické a sociální dopady na občany a průmysl. Nicméně na této Evropské radě se o tomto cíli rozhodovat nebude, protože tyto věci se řeší na úrovni ministrů pro životní prostředí,“ řekl ke klimatickým cílům končící premiér.

Připomněl, že se zatím podařilo zablokovat schválení tohoto návrhu a získat čas na další jednání. „Prosazujeme podpůrná opatření, ze kterých bude ČR těžit a která umožní modernizaci naší ekonomiky,“ uvedl.

Emisní povolenky zvednou náklady domácností o tisíce, spočítala analýza

Zmínil například umožnění revize klimatických cílů či pokračování modernizačního fondu. Česko podle Fialy požaduje také to, aby Evropská komise vypracovala dopadové studie, které by popsaly, jaký bude dopad klimatických cílů na jednotlivé sektory a země.

Předseda ANO Andrej Babiš ve čtvrtečním videu na sociálních sítích řekl, že pokud by na summitu Českou republiku zastupoval on, klimatický plán by odmítl a oznámil, že Česko tento bod zablokuje. O tom se ale podle Fialy ve čtvrtek jednat nebude. Babiš také opakovaně vyzval Fialu, aby odmítl i upravený návrh emisních povolenek.

Největšími znečišťovateli jsou chemička a elektrárna. Firmy se hájí, že plní limity

Pokud hnutí ANO složí vládu, na svém prvním zasedání tyto „ekoodpustky“ podle Babiše odmítne. „A buď prosadíme jejich zrušení na úrovni EU, nebo je u nás prostě nezavedeme a budeme s ostatními členskými státy se stejnou pozicí v Bruselu bojovat, a to i tehdy, kdybychom se měli s Bruselem soudit,“ dodal pravděpodobný budoucí premiér.

K systému emisních povolenek ETS2 Fiala řekl, že o nich unijní země rozhodly už před časem. ČR podle Fialy neměla možnost tomu zabránit, a proto se nyní snaží o úpravu podmínek a odložení jejich zavedení.

V Praze se dýchá hůř než v Ostravě, zjistilo měření. Město si problém nepřipouští

„Když někdo říká, že to zruší, tak neříká pravdu,“ poznamenal Fiala k opakovaným prohlášením zástupců vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů. Doplnil, že si vznikající vláda musí být vědoma důsledků případného nezavedení, kdy by ČR zřejmě musela platit pokuty v řádech desítek miliard korun.

Tématem Evropské rady bude podle Fialy také obrana a podpora Ukrajiny. Končící předseda vlády doufá, že nový český kabinet nezruší českou muniční iniciativu, jak někteří zástupci vznikající koalice uvádějí.

„Věřím, že navzdory předvolební rétorice snad ta budoucí vláda si bude vědoma významu této iniciativy,“ dodal. V rámci iniciativy by letos Ukrajina mohla získat až 1,8 milionu kusů munice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Babiš už podle Okamury zná kandidáty SPD do vlády a jednal s nimi

Předseda SPD Tomio Okamura ve čtvrtek řekl, že jeho hnutí už představilo Babišovi všechny odborníky, které navrhuje do vlády. „Za nás máme hotovo, my naše odborníky představili, pan předseda Babiš je...

23. října 2025  5:48,  aktualizováno  10:40

Na Plzeňsku se střetl vlak s autem na přejezdu, trať do Mnichova stála

Jeden lidský život si ve středu odpoledne vyžádala srážka osobního auta s osobním vlakem na nechráněném železničním přejezdu u Hradce u Stodu na jižním Plzeňsku. Při nehodě zemřel sedmapadesátiletý...

22. října 2025  16:32,  aktualizováno  23.10 10:38

Návštěvníků hradů a zámků přibylo. Pomohli Zrádci i hra Kingdom Come

Památky zůstanou otevřené až do 3. listopadu. Většímu počtu návštěvníků někde pomohla rekonstrukce památky, jinde zase fanoušci počítačové hry. Stovku památek ve správě Národního památkového ústavu...

23. října 2025  10:30

Soud zkontroloval hlasy pro ANO v obci na Znojemsku. Zjistil, že chybovali voliči

Nejvyšší správní soud (NSS) na základě stížnosti od voličky zkontroloval hlasy odevzdané pro hnutí ANO v Šanově na Znojemsku, chybu ve sčítání nezjistil. Volička tvrdila, že spolu se synem dali...

23. října 2025  10:20

Z Česka do Turecka bez přestávky. Lovci kamionů mají první kořisti

Řidič kamionu zvládl trasu z Česka až do Turecka téměř bez odpočinku – v Rumunsku si dal jen čtyřhodinovou pauzu. Patnáct set kilometrů tak urazil za 30 hodin místo předepsaných 44. Stal se smutným...

23. října 2025  10:16

VIDEO: Rychle, tlačte! Vrtulník indické prezidentky přistál do tuhnoucího betonu

Pod vrtulníkem indické prezidentky Draupadí Murmúové se propadla přistávací plocha, která byla vybetonována teprve předchozího dne. Kuriózní incident se odehrál v obci Pramadam v jihoindickém státě...

23. října 2025  10:16

Babiš tepe Fialu kvůli klimatickým cílům. Taky s nimi nesouhlasím, řekl premiér

Premiér Petr Fiala z ODS zopakoval, že Česko nesouhlasí s unijním klimatickým cílem snížit emise skleníkových plynů o 90 procent do roku 2040. Na nadcházející Evropské radě se o tom ale podle Fialy...

23. října 2025  10:13

Zraněné záchranáři při oživování otevřeli hrudník, přesto těžkou nehodu nepřežila

Obětí středeční vážné nehody dvou osobních aut u Napajedel na Zlínsku je spolujezdkyně z jednoho z vozů. Další účastníci havárie utrpěli těžká zranění a byli ohroženi na životě. K čelní srážce...

22. října 2025  19:31,  aktualizováno  23.10 10:08

Hasiči dokončují likvidaci požáru hal v Nehvizdech, začalo vyšetřování

Hasiči ve čtvrtek dohašují rozsáhlý požár soustavy hal v Nehvizdech na Praze-východ. Stupeň poplachu snížili na základní. Škoda je 80 až 120 milionů korun, vyšetřovatelé ji ještě upřesní. Zásah se...

23. října 2025  7:43,  aktualizováno  9:50

Ropa zdražila, reaguje na Trumpovy nové sankce vůči Rusku

V bezprostřední reakci na nové americké sankce namířené na ruské společnosti Rosněfť a Lukoil zamířily ceny ropy vzhůru. Barel ropy Brent podražil o čtyři procenta a obchodoval se kolem 65 dolarů,...

23. října 2025  9:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Máme pět tisíc ruských raket, abychom se postavili hrozbě z USA, varuje Maduro

Venezuela disponuje 5000 přenosnými protiletadlovými raketami ruské výroby, aby mohla čelit vojenské hrozbě ze strany Spojených států. Ve středu to v televizi prohlásil venezuelský prezident Nicolás...

23. října 2025  9:34

Cizinec se potuloval noční Olomoucí s nožem, pak s ním zaútočil na policisty

S dlouhým nožem v ruce se po noční Olomouci pohyboval v sobotu cizinec. Když k němu dorazila policejní hlídka, zaútočil na ni. Kriminalisté nyní muže obvinili z násilí proti úřední osobě a...

23. října 2025  9:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.