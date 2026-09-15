Europoslanci schválili úpravu systému ETS 2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur, tedy 1 100 korun, za tunu CO2. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability (MSR). Má to omezit růst cen.
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Europoslanci schválili omezení růstu cen povolenek pro silniční dopravu a budovy
Babiš uvedl, že změna je lepší než nic. „Proto jsme to podpořili, ale nijak zásadně to ničemu nepomůže. Pořád platí, že ETS 2 je nástroj, který by lidem zdražil bydlení i dopravu a zapříčinil uzavření dalších kapacit rafinerií. V současné době vysokých cen pohonných hmot i zemního plynu by se členské státy měly dohodnout, celý systém zrušit nebo ho minimálně odložit o několik let,“ dodal.
„Součástí dnes schváleného opatření je takzvaná tržní stabilizační rezerva, kterou jsme vybojovali, což je jednoznačně dílčí úspěch. Na druhou stranu zavedení ETS 2 je nyní nepřijatelné,“ uvedl. Dodal, že ceny energií letí v posledních týdnech nahoru. „A nemůžeme je přece ještě zvyšovat další zelenou daní,“ konstatoval.
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Systém emisních povolenek chce změnit šestnáct zemí, ve hře je i odklad
Ministr průmyslu Karel Havlíček schválení takzvané tržní stabilizační rezervy uvítal. Samotné zavedení systému ETS 2 pro silniční dopravu a budovy však v současné době považuje za nepřijatelné kvůli rostoucím cenám energií.
Kabinet ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení slíbil, že se vymezí proti emisním povolenkám první i druhé generace. „V případě ETS 2 jsme připraveni neimplementovat tento systém do české legislativy a zabránit vysoce negativním sociálním dopadům do společnosti,“ uvedla koalice. Proti systému se usnesením vláda vymezila na svém druhém jednání loni v prosinci.