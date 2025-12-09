Babiš dostane k dispozici Hrzánský palác, předání vlády bude hladké, uvedl Fiala.

Babiš se do funkce vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí.
„Blahopřál jsem Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády České republiky. Do jmenování jeho vlády je mu a jeho týmu plně k dispozici vládní Hrzánský palác. Zajistíme, aby předání vlády proběhlo zcela hladce,“ dodal Fiala.
„Dodržování slibů není Babišova silná stránka“
„Babiš byl právě jmenován premiérem. Slíbil věrnost České republice a na svou čest slíbil, že bude zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužije svého postavení,“ komentoval na síti končící ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
Současně upozornil, že na dodržování slibu jsou připraveni bedlivě dohlížet. „Protože Andrej Babiš má řadu schopností, ale dodržování slibů k jeho silným stránkám nepatří,“ dodal Rakušan.
Pavel jmenoval Babiše premiérem. Šéf ANO chce z Česka udělat nejlepší místo na Zemi
Podle šéfa lidovců Marka Výborného je v pořádku, že se stal Babiš premiérem, protože vyhrál volby a má ve Sněmovně většinu. „Uděláme všechno pro to, abychom příště vyhráli a tu odpovědnost za naši zemi nesli my,“ doplnil.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na sociální síti X napsal, že jmenování Babiše premiérem nesmaže žádnou z dosud nezodpovězených otázek.
„Naopak, zvyšuje váhu každé z nich. Jestli formální řešení, které zvolil, bude funkční ukáže až čas. Jedno ale zůstává jisté, my ho ani tentokrát vyvádět peníze z veřejných rozpočtů nenecháme,“ dodal šéf Pirátů.
„Stát se neřídí skrze SMS zprávy“
Ke jmenování Babiše premiérem se vyjádřila také europoslankyně Danuše Nerudová.
„Nemusí udělat z České republiky nejlepší místo pro život na celé planetě. Osobně mi od něj bude stačit, když bude chápat, že stát se neřídí skrze SMS zprávy, krize se mají řešit, pravidla dodržovat a místo České republiky je v bezpečné Evropě,“ uvedla Nerudová.