SPD chce do nové vlády vyslat experty, Motoristé svoje politiky, oznámil Babiš

„V té vládě by mělo mít SPD nějaký počet ministerstev, kde chtějí mít experty,“ upřesnil předseda hnutí ANO ve videu. Naproti tomu Motoristé chtějí mít v čele resortů svoje politiky, kteří byli zvoleni z kandidátních listin.
Podle informací iDNES.cz se vyjednává například o Otovi Klempířovi na pozici ministra kultury nebo o Petru Macinkovi na pozici ministra životního prostředí.
Čestný prezident Motoristů Filip Turek uvedl, že si přeje, aby nikdo z hnutí SPD nebyl v kabinetu přímo. S odborníky za SPD ve vládě by problém neměl.
„Jednáme o výborech, jednáme o programu, jednáme každý den,“ dodal Babiš. Kandidát na příštího premiéra ale ve vzkazu nemluví jen o vyjednávání o nové koalici. Komentoval také údajné problémy s financováním dopravních projektů. „Všechny nové dopravní investice jsou zastaveny,“ tvrdí Babiš ve videu. Podle předsedy ANO chybí 57 miliard.
Kvůli chybějícím penězům jsou podle Babiše zastaveny výstavby dálnic, například ta mezi Jaroměří a Trutnovem nebo na pražský okruh, jelikož nejsou peníze na výkup pozemků.
Kvůli problémům s financováním výstavby dálnic se Babiš hned v pondělí po volbách sešel se šéfem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radkem Mátlem. Ten měl Babiše varovat, že Státní fond dopravní infrastruktury má podle schváleného vládního rozpočtu na příští rok dostat skoro o 16 miliard méně, než tomu bylo letos.
Obavy mírnil končící ministr dopravy Martin Kupka z ODS. „Nastupující vláda Andreje Babiše chce hledat další finanční prostředky, protože se dařilo stavby připravovat rychleji, než se čekalo. To je ale pro Českou republiku jednoznačně dobrá zpráva,“ uvedl s tím, že letos podle něj na výstavbu projektů peníze nechybí.