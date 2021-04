Babiš píše poslancům, aby podpořili zachování a přeměnu kojeneckých ústavů

„Tento návrh zavádí věkovou hranici pro umístění dítěte do ústavní péče a tím zakazuje jakoukoli ústavní péči pro děti mladší tří let. Ruší tedy kompletně ústavní péči o malé děti. Kojeneckým ústavům dává necelé dva roky do jejich zrušení,“ napsal Babiš.

Změnu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, k němuž Richterová pozměňovací návrh načetla, čeká ve Sněmovně už jen závěrečné hlasování. Její návrh má i podporu poslanců KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů a nezávislých. Argumentují, že znemožnění ústavní péče u dětí do tří let je běžné ve všech státech Evropské unie.

„Již dlouho je zřejmé, že model ústavní péče o děti do věku tří let, je nutno transformovat. Jsme přesvědčeni, že na základě dat, které máme od odborníků, lze nyní k tomuto kroku přistoupit. V ústavní péči je nyní zhruba 200 dětí ve věku do tří let,” uvedla Olga Richterová. Bývalé kojenecké ústavy budou moci podle jejího návrhu nadále působit jako centra orientovaná na pomoc rodinám v krizi a rodinám s hendikepovanými dětmi.

Babiš píše, aby poslanci místo toho podpořili pozměňovací návrh ke změně zákona o zdravotních službách, který by umožnil kojeneckým ústavům pokračovat, byť v jiné podobě, a který připravili poslanci Aleš Juchelka a exministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zákon teprve čeká druhé čtení, kdy mohou poslanci navrhovat změny.

„Tato zařízení mohou pokračovat ve své činnosti buď jako centra zaměřená na péči o nemocné děti v rámci zdravotnictví, nebo mohou nadále poskytovat ústavní péči dětem v rámci sociálního nebo školského resortu. Ústavní péči jako takovou náš návrh zachovává. Kojenecké ústavy budou mít čtyři roky na svou transformaci,“ napsal Babiš.