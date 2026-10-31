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Opozice lže. Protesty byly připravené, aby se konaly kolem 17. listopadu, řekl Babiš

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  12:55
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Minulou sobotu prosadila vládní koalice v nočních hodinách první čtení zákona o zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Opozice nečekala, že koalice prosadí pevný termín hlasování a omezí noční debatu. Ve druhém čtení už ji však podle premiéra Andreje Babiše vláda omezovat nebude. „V prvním čtení jsme to museli udělat. Připravili si to, aby mohli demonstrovat okolo 17. listopadu,“ obvinil opozici i demonstranty Babiš.

V sobotní debatě pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova premiér opozici vytkl, že o připravovaném zákonu lže. Zároveň tvrdil, že demonstrace byly koordinovány tak, aby se konaly kolem 17. listopadu. „Připravili si to, aby vyšlo to hlasování na listopad a ty demonstrace byly u toho 17. listopadu. Praha je malá, všechno je to připravené,“ řekl Babiš ve vysílání.

Na každoroční pokládání věnců na Národní třídě se chystá přijít, nejspíš ráno. V minulých letech jeho účast provázely hlasité protesty.

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Připomněl také, že při hlasování o prvním čtení nebyl přítomen. Podle svých slov to nebylo potřeba. Celou noc totiž strávil telefonováním s lidmi, kteří se mu ozvali poté, co na sociálních sítích uniklo jeho telefonní číslo.

„Demonstrace jsou velice agresivní a ty zprávy, které mně chodily, přišlo mi jich několik tisíc a bylo to mnoho výhrůžek. Určitě nechceme, aby to tady vypadalo jako ve Francii, aby tu bylo rabování. Opozice to zneužívá a rozeštvává společnost,“ doplnil premiér.

Přesná podoba zákona není jasná

Zákon o změně poplatků by podle Babiše mohl být definitivně schválen v lednu. Ve druhém čtení už vláda opozici nebude omezovat tak jako při prvním.

Premiér připustil také možnost, že by se peníze na financování veřejnoprávních médií vyplácely mimo státní rozpočet. „Budeme navrhovat dobrovolnost poplatků, kdo chce, ať platí, kdo nechce, nebude platit. My samozřejmě tam budeme garantovat nějakou částku. A chci přijít s nějakým návrhem, že ty peníze nejsou přímo z rozpočtu,“ uvedl. Dodal, že návrhem by se v pondělí měla zabývat koaliční rada.

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O konečné podobě systému se ještě bude jednat. Premiér zatím nedokázal říct, ke které variantě by se chtěl přiklonit. „Mám takovou představu, kterou jsem řekl i panu generálnímu řediteli. Připravujeme návrh, domluvit se a mít schválení koaliční rady. Máme čas, začne se to realizovat příští rok. Musíme to mít podle směrnic Evropské unie, která říká, že musí být zaručena nezávislost novinářů a jmenování rad,“ řekl Babiš.

Hlasování o změně poplatků

Vládní koalice nečekaně prosadila projednání návrhu minulý pátek. Následně si odhlasovala také pevný termín hlasování na půl pátou ráno. Návrh zatím prošel pouze prvním čtením. Veřejnost dala svůj nesouhlas najevo už během projednávání, a to protestem před Poslaneckou sněmovnou na Malostranském náměstí.

V úterý 3. listopadu plánují Česká televize a Český rozhlas stávku. Její přesnou podobu se veřejnost dozví nejspíš v pondělí. Spolek Milion chvilek pro demokracii svolal na 15. listopadu demonstraci na pražskou Letnou.

Zákon by mohl být definitivně schválen už v lednu.

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