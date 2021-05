Zdravotnictví pod Arenbergerem posílilo, náhradu hledat netřeba, míní Babiš

Babiš v Impulsu odmítl komentovat, zda by Arenberger kvůli nepřiznanému majetku měl odstoupit, či zda se ho chystá odvolat. „Požádal jsem ho, aby mi do pátku předložil podklady, veškerá daňová přiznání a majetková přiznání. Abych mohl posoudit, zda došlo k pochybení, nebo ne,“ sdělil premiér.

„Nelíbí se mi to, nechápu, proč se neinformoval předem. Prý si neuvědomil, že už je politik a člen vlády a má předkládat jiné dokumenty než jako ředitel nemocnice,“ pokračoval Babiš k ministrově kauze. O možném nástupci nechtěl spekulovat.

Zatím poslední změnu na ministerském postu si jinak Babiš pochvaluje. „Důležité je, že za pana Arenbergera konečně nastoupili odborní náměstci, ten resort byl posílen,“ řekl a zmínil náměstkyni pro zdravotní péči Martinu Vašákovou, hlavní hygieničku ČR Pavlu Svrčinovou a ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Vlastimila Vajdáka.

V rozhovoru čelil premiér i otázkám ohledně koalice Pirátů a Starostů, kteří zrovna zahájili předvolební kampaň a v aktuálních průzkumech porážejí jeho hnutí ANO. Babiše nicméně jejich preference nezneklidňují.

Piráti mění názor na migranty

„Piráti jsou takoví naši Zelení, s těmi už naši občané mají tradiční zkušenost. Baví mě, jak mění názor na migranty, teď mluví o zodpovědné migraci. Předpokládám, že když budou ve vládě, tak si vezmou těch 6 000 migrantů, kteří teď přišli ilegálně do Ceuty do Španělska. Myslím, že to je velké ohrožení našich tradic a kultury,“ řekl.

„Pokud budu premiér, budu bojovat proti ilegální migraci. To je to, co tady Piráti chtějí, ilegální migranty,“ dodal.

Chtěl bych i PCR testy zdarma, říká Babiš

Ztrátu hnutí ANO přičítá epidemii koronaviru, která se odrazila v názoru Čechů na vládu. „Přišel covid a všem se změnil život. Lidi jsou naštvaní a zapomněli, co jsme do té doby udělali. Snad si na to zase vzpomenou, že jsme snižovali daně a zvyšovali důchody a že tahle vláda nás může vrátit do prosperity. Tak, jak to bylo před covidem,“ věří Babiš.

„Teď se daří covid společně zvládat, očkujeme, rozvolňujeme, vracíme se do normálu a já doufám, že 1. září půjdou všechny děti do školy a všechno bude otevřené,“ uvedl s tím, že je potřeba opatrnost kvůli mutacím.

Podle Babiše se také musí vyřešit testování lidí, až skončí v květnu až červnu testy ve školách a u zaměstnavatelů. „Chtěl bych, aby se občané mohli testovat zdarma, i PCR testy, že by byl nějaký počet měsíčně,“ vyjádřil se.

Premiér odpovídal i na otázku ohledně jeho možné prezidentské kandidatury. Téma nedávno podnítila současná hlava státu, Miloš Zeman by Babiše jako svého nástupce podpořil. Ten ale podobné myšlenky nemá. „Teď to vůbec není na stole, máme jiné výzvy. Já jsem prosil pana prezidenta, aby o tom nemluvil. Cením si jeho názoru, ale neřeším to,“ uzavřel.